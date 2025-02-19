قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
«الدبيس» و«جهاد» على رادار منتخب مصر لمعسكر مارس المقبل
منحة رمضان 2025 .. اعرف الفئات المستحقة وقيمة الدعم وشروط الحصول عليها
أزمة أمير عزمي تهز الزمالك .. تحقيق ومصير مجهول ينتظر المدرب السابق
حسام عاشور: مواجهة ميسي وإنتر ميامي اختبار ناري للأهلي في مونديال الأندية
«الفيل الأزرق 3 و4» برؤية عالمية جديدة.. تركي آل الشيخ يكشف عن مفاجآت مثيرة
الرئيس السيسي في إسبانيا .. وهذا ما سيدور على طاولة النقاش؟.. تفاصيل
مؤامرة انقلاب ومحاولة قلب نتائج الانتخابات.. اتهامات ثقيلة تلاحق الرئيس السابق للبرازيل|تفاصيل
الأمطار تضرب الإسكندرية اليوم.. والأرصاد تحذر من موجة برد قاسية تبدأ في هذا الموعد
دعاء الطواف بالكعبة .. يمحو السيئات ويُزيد الحسنات
انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء الطواف بالكعبة .. يمحو السيئات ويُزيد الحسنات

دعاء الطواف بالكعبة
دعاء الطواف بالكعبة
محمد شحتة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عن دعاء الطواف بالكعبة، حيث يقول السائل (هل يوجد دعاء أو ذكر محدد يُستحب أن يقوله الإنسان عند الطواف بالبيت؟ وهل يجوز الدعاء في الطواف بدعاءٍ غير مأثور؟

دعاء الطواف بالكعبة

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الدعاء وذكر الله سبحانه وتعالى عند الطواف بالبيت أمرٌ مستحبٌّ شرعًا، وأحسنه ما ورد في السنة النبوية من الأدعية والأذكار، والتي منها:

أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو بَيْنَ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَالْحَجَرِ فيقول: «رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّار» أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة والحاكم عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه.

ومنها أيضًا: ما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشَرَةُ دَرَجَاتٍ» رواه الإمام ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه.

ويجوز الذكر والدعاء بغير الوارد؛ سواء كان ذكرًا ينشئه بنفسه أو ذكرًا مرويًّا عن بعض الصالحين مما فتح الله تعالى به عليهم.

فضل الطواف بالكعبة

وأوضحت دار الإفتاء أن الطواف بالكعبة المشرَّفة عبادة من أفضل العبادات وقُربة من أشرف القُربات، ويُثاب عليه المسلم ثوابًا عظيمًا؛ قال تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ﴾ [الحج: 26]، وقال تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29].

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ خَمْسِينَ مَرَّةً خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه الترمذي.

وأخرج الفاكهي في "أخبار مكة" عن الحجاج بن أبي رقية قال: كنت أطوف بالبيت فإذا أنا بابن عمر رضي الله عنهما، فقال: يا ابن أبي رقية استكثروا من الطواف؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ حَتَّى تُوجِعَهُ قَدَمَاهُ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ تَعَالَى أَنْ يُرِيحَهُمَا فِي الْجَنَّةِ».

دار الإفتاء الكعبة فضل الطواف دعاء الطواف دعاء الطواف بالكعبة فضل الطواف بالكعبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرف 1000 جنيه بالبطاقة

صرف 1000 جنيه بالبطاقة في رمضان.. كيف تحصل على منحة العمالة غير المنتظمة

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

منزل محمد محسوب بقرية العفادرة بمركز ساحل سليم

شبكة متفـ.ـجرات.. صدى البلد داخل إمبراطورية خط الصعيد بعد تصفيته| شاهد

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات وعلى مدار الشهر

أرشيفية

البيت الأبيض: شركاؤنا العرب يعدون خطة لإعادة إعمار غزة لتقديمها للرئيس ترامب

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الذهب

أرقام قياسية.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

العقيقة

هل يجوز عمل العقيقة فى بلد آخر فقير؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

العبادة

إيمان أبو قورة: سيدنا النبي كان حريصًا على تجنب ما قد يثير الشكوك في قلوب الناس

كتب العلم

الدكتور عبد اللطيف سليمان: الفقه علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته

بالصور

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين

طريقة تحضير قمر الدين المجفف في المنزل وكيفية تخزينه لرمضان

طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه
طريقة تحضير قمر الدين المجفف وطرق تخزينه

فيديو

هيدي كرم

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

نهاية خُط الصعيد الجديد

نهاية خُط الصعيد .. الداخلية تنجح في تصفية محمد محسوب بعد اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد