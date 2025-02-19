«xAI» تُطلق «Grok 3» .. هل يتفوق على «ChatGPT»؟

كشفت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك أمس الثلاثاء عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok 3، مدعيةً أنه يتفوق على نماذج OpenAI وDeepSeek الصينية بناءً على اختبارات مبكرة شملت الرياضيات، العلوم، والبرمجة.

قفزة هائلة في الأداء

قال ماسك خلال عرض توضيحي بثّ مباشرةً على منصة X: “نحن متحمسون للغاية لتقديم Grok 3، الذي نعتقد أنه أكثر كفاءة بعشر مرات من Grok 2، وخلال فترة تطوير قصيرة جدًا.”

كما أعلنت الشركة عن إطلاق منتج جديد يُدعى Deep Search، وهو بمثابة "محرك بحث من الجيل القادم".

سيتم إتاحة Grok 3 لمشتركي X المميزين في الولايات المتحدة بدءًا من الثلاثاء، إلى جانب اشتراك منفصل لإصدارات الويب والتطبيق.

"ذكاء مخيف".. ولكن بنسخة تجريبية

خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، وصف ماسك النموذج بأنه "ذكي بشكل مخيف"، قائلاً إنه يتفوق على جميع النماذج المنافسة في الاختبارات الداخلية.

أوضح ماسك أن النموذج تم تدريبه على "الكثير من البيانات الاصطناعية"، ويتمتع بقدرة على مراجعة أخطائه لتحقيق اتساق منطقي.

ومع ذلك، أكد ماسك أن النموذج لا يزال في مرحلة تجريبية (Beta)، لذا قد يحتوي على بعض العيوب في البداية، ولكن سيتم تحسينه باستمرار.

كما أعلن أن ميزة المساعد الصوتي للنموذج ستُطرح لاحقًا.

حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل.. xAI في مواجهة OpenAI وDeepSeek

يُمثل Grok 3 أحدث دخول في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تواجه xAI منافسة شرسة من OpenAI، التي أطلقت في سبتمبر 2024 نموذجها المتقدم o1، بقدرات محسنة على الاستدلال وحل المسائل المعقدة، أما DeepSeek الصينية، التي أثارت ضجة بإطلاق نموذج مفتوح المصدر قادر على منافسة o1 باستخدام موارد أقل.

صراع الموارد.. سباق التسلح بالرقائق

تعتمد xAI على "Colossus Supercomputer"، الذي كان يضم 100,000 وحدة معالجة رسومية (GPU) من Nvidia.

أعلنت الشركة أنها ضاعفت حجم هذا الحاسوب العملاق لتدريب Grok 3، في خطوة تُظهر مدى احتدام المنافسة.

في المقابل، تواجه DeepSeek تحديات بسبب القيود الأمريكية على تصدير رقائق Nvidia إلى الصين، لكنها أثبتت أن الإبداع يمكن أن يعوض نقص الموارد.