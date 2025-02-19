قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حسام عاشور: مباراة القمة خارج التوقعات.. وبالورقة والقلم الأهلى يتفوق على الزمالك
أديت صلاتي الفجر والظهر ولم أكتشف أنني على جنابة إلا العصر.. فهل أعيد الصلوات؟
اتحاد الكرة يدرس زيادة المحترفين الأجانب لدعم الأهلي في مونديال الأندية
إيلون ماسك يعلن رأيه في زيلينسكي والحرب الأوكرانية
مريض بانفصام الشخصية.. من هو الأسير الإسرائيلي هشام السيد المحتجز في غزة؟
مدرس بالمعاش يُنهي حياته حرقًا أمام منزله في سوهاج | تفاصيل
إدارة ترامب توقف طلبات الهجرة من أوكرانيا وأمريكا اللاتينية
سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-2-2025
كولر يرسم ملامح انتصار الأهلي على الزمالك بخطة سرية لـ «القمة»
رصد طائرة عسكرية روسية قرب ولاية ألاسكا.. وبيان عاجل من الدفاع الجوي الأمريكي
حكم تكرار العُمرة وموضع الإحرام في كل مرة.. دار الإفتاء تجيب
«الدبيس» و«جهاد» على رادار منتخب مصر لمعسكر مارس المقبل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«xAI» تُطلق «Grok 3» .. هل يتفوق على «ChatGPT»؟

Grok 3
Grok 3
احمد الشريف

كشفت شركة xAI التابعة لإيلون ماسك أمس الثلاثاء عن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Grok 3، مدعيةً أنه يتفوق على نماذج OpenAI وDeepSeek الصينية بناءً على اختبارات مبكرة شملت الرياضيات، العلوم، والبرمجة.

 قفزة هائلة في الأداء

 قال ماسك خلال عرض توضيحي بثّ مباشرةً على منصة X: “نحن متحمسون للغاية لتقديم Grok 3، الذي نعتقد أنه أكثر كفاءة بعشر مرات من Grok 2، وخلال فترة تطوير قصيرة جدًا.”

 كما أعلنت الشركة عن إطلاق منتج جديد يُدعى Deep Search، وهو بمثابة "محرك بحث من الجيل القادم".

سيتم إتاحة Grok 3 لمشتركي X المميزين في الولايات المتحدة بدءًا من الثلاثاء، إلى جانب اشتراك منفصل لإصدارات الويب والتطبيق.

 "ذكاء مخيف".. ولكن بنسخة تجريبية

 خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات في دبي، وصف ماسك النموذج بأنه "ذكي بشكل مخيف"، قائلاً إنه يتفوق على جميع النماذج المنافسة في الاختبارات الداخلية.

 أوضح ماسك أن النموذج تم تدريبه على "الكثير من البيانات الاصطناعية"، ويتمتع بقدرة على مراجعة أخطائه لتحقيق اتساق منطقي.

ومع ذلك، أكد ماسك أن النموذج لا يزال في مرحلة تجريبية (Beta)، لذا قد يحتوي على بعض العيوب في البداية، ولكن سيتم تحسينه باستمرار.

كما أعلن أن ميزة المساعد الصوتي للنموذج ستُطرح لاحقًا.

 حرب الذكاء الاصطناعي تشتعل.. xAI في مواجهة OpenAI وDeepSeek

 يُمثل Grok 3 أحدث دخول في سباق الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تواجه xAI منافسة شرسة من OpenAI، التي أطلقت في سبتمبر 2024 نموذجها المتقدم o1، بقدرات محسنة على الاستدلال وحل المسائل المعقدة، أما DeepSeek الصينية، التي أثارت ضجة بإطلاق نموذج مفتوح المصدر قادر على منافسة o1 باستخدام موارد أقل.

 صراع الموارد.. سباق التسلح بالرقائق

 تعتمد xAI على "Colossus Supercomputer"، الذي كان يضم 100,000 وحدة معالجة رسومية (GPU) من Nvidia.

أعلنت الشركة أنها ضاعفت حجم هذا الحاسوب العملاق لتدريب Grok 3، في خطوة تُظهر مدى احتدام المنافسة.

 في المقابل، تواجه DeepSeek تحديات بسبب القيود الأمريكية على تصدير رقائق Nvidia إلى الصين، لكنها أثبتت أن الإبداع يمكن أن يعوض نقص الموارد.

إيلون ماسك OpenAI DeepSeek

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع المياه

قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة غدا الأربعاء

قطع المياه

خلال ساعات.. قطع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة

رمضان

السبت ولا الأحد.. موعد أول أيام رمضان في الدول الإسلامية

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة

الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بالمحافظات وعلى مدار الشهر

أرشيفية

البيت الأبيض: شركاؤنا العرب يعدون خطة لإعادة إعمار غزة لتقديمها للرئيس ترامب

دواجن بيضاء وبيض

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

الذهب

أرقام قياسية.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة بشأن الأسعار

أسعار الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم يصل سعر الكيلو؟

ترشيحاتنا

العقيقة

هل يجوز عمل العقيقة فى بلد آخر فقير؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل

العبادة

إيمان أبو قورة: سيدنا النبي كان حريصًا على تجنب ما قد يثير الشكوك في قلوب الناس

كتب العلم

الدكتور عبد اللطيف سليمان: الفقه علم حي يتفاعل مع الواقع ويدرس تطوراته

بالصور

خطوات سهلة للتخلص من الزغطة .. تعرف على أبرز أسبابها

أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة
أسباب ونصائح للتخلص من الزغطة

للتخلص من آلام الرقبة.. 6 تمارين بسيطة يمكن ممارستها خلال الجلوس

تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة
تمارين اثناء الجلوس للتخلص من آلام الرقبة

ماراثون «رمضان 2025» .. طرح بوسترات مسلسل «في لحظة» | شاهد

أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين
أحمد فهمي وميرنا نور الدين

فيديو

هيدي كرم

«اخترت سعادتي» .. هيدي كرم تكشف كواليس انفصالها وقرار عدم الإنجاب مرة أخرى|فيديو

نهاية خُط الصعيد الجديد

نهاية خُط الصعيد .. الداخلية تنجح في تصفية محمد محسوب بعد اشـ.ـتباكات عنيـ.ـفة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هذه هي الحياة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: البهجة الروحانية

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: فشلت خطة "الجنرالات الإسرائيلية" باعتراف مؤسسها

مونيكا ويليم

مونيكا وليم تكتب: بين الصدامية والبراغماتية.. تحليل شخصية ترامب في فترته الثانية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التغلب على التحديات.. الطريق نحو النجاح الشخصي

المزيد