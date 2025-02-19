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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

كريم بدوي: شركة شل شريك استراتيجى لقطاع البترول المصري

المهندس كريم بدوى وزير البترول
المهندس كريم بدوى وزير البترول
قسم اقتصاد

على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس ٢٠٢٥، شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية تخريج عدد من متدربى الدفعة الثانية من برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة والذين تولت شركة بى بى البريطانية تدريبهم بمواقع عمل الشركة المختلفة فى مصر وإنجلترا لمدة ٦ أشهر.

وأشار بدوى فى كلمته إلى الشراكة الاستراتيجية المثمرة لقطاع البترول مع شركة بى بى والتى أسهمت فى تحقيق النجاحات وكذلك أهمية الاهتمام بالعنصر البشرى والذى بدونه لا يمكن تحقيق النجاحات حتى فى وجود التطور التكنولوجى والرقمنة، مؤكداً أن ازدهار المستقبل يكمن فى القدرة البشرية على التكيف والتعلم والإبداع، وحث الوزير المتدربين البالغ عددهم ١٠ من العناصر الشابة على استغلال ما تعلموه خلال فترة التدريب وإفادة الجميع به ونقل خبراتهم وتطبيقه بما يفيد قطاع البترول.

وعلى جانب آخر شهد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية توزيع جوائز المتدربين فى برنامج شركة شل NXplorers والذى ضم ٧٥ طالب وطالبة من طلبة الجامعات المصرية وتم تقسيمهم إلى ١٣ فريق فى مختلف المجالات، وفاز فريق EcoSafe بالمركز الأول لتطويره سبل إبداعية لخفض التأثيرات الضارة للمخلفات البلاستيكية على الصحة العامة بمنشية ناصر محافظة القاهرة بنسبة تتراوح ما بين ٥٠% و٧٠% بحلول عام ٢٠٢٨.

شركة شل شريك استراتيجى لقطاع البترول

وفى كلمته أكد بدوى أن شركة شل شريك استراتيجى لقطاع البترول وأن مجهودات الشركاء بالتعاون مع قطاع البترول تؤثر بشكل جوهرى على المواطن المصرى.

ووجه الوزير الشكر للشركات الأجنبية العاملة فى مصر على اهتمامهم بتنمية قدرات ومهارات العنصر البشرى ، كما وجه رسالة تحفيز للطلبة المتدربين باستغلال ما تعلموه والبناء عليه.

ومن جانبها أكدت عزة شلباية رئيسة العلاقات الحكومية والمؤسسية فى كلمة ألقتها نيابة عن داليا الجابرى نائب رئيس شركة شل ورئيس شركة شل مصر أن الهدف من البرنامج هو تحفيز الإبداع وروح التعاون والتفكير النقدى لدى طلبة الجامعات ، مشيرة إلى أن هذه الخبرات التى اكتسبوها ستسهم فى فتح آفاق واسعة لهم على مر السنوات.

قطاع البترول شركة شل شركة بى بى البترو إيجبس ٢٠٢٥

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