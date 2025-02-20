طريقة عمل المكرونة بالكبدة بمذاق شهي

تعد المكرونة بالكبدة من اشهى الاكلات التي يحبها المصريين فكيف يمكنك أن تقدميها في المنزل بمذاق مميز مثل المطاعم؟!

نعرض لكم طريقة عمل المكرونة بالكبدة من خلال خطوات الشيف عمر اسماعيل مقدم برنامج نأنأة على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير طريقة عمل المكرونة بالكبدة



مكرونة فرن مسلوقة

ربع كيلو كبدة بقري مكعبات صغيرة

فلفل ألوان جوليان

بصل جوليان

صلصة

عصير طماطم

ملح

فلفل أسود

شطة

كزبرة جافة

ثوم مفروم

خل

زيت



طريقة عمل المكرونة بالكبدة



شوحي الكبدة في الزيت مع البصل والفلفل الألوان

اضيفي الصلصة وعصير الطماطم والملح والفلفل أسود والشطة والكزبرة والثوم والخل ويشوح جيدا

أضيفي المكرونة وقلبيها جيدا وتقدم المكرونة بالكبدة ساخنة وبالهنا والشفا.