شاب ينهي حياته بتناول حبة غلة إثر أزمة نفسية بالمحلة والأمن يحقق

شهدت عزبة راغب بمركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل إنهاء شاب حياته بتناول حبة غلة سامة إثر مروره بأزمة نفسية حاده مما أودت بحياته في الحال وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة إنهاء المدعو "أحمد ب.ا" 25 سنة مقيم بعزبة راغب حياته بنطاق دائرة المركز.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المحلة العام.



وأفاد مصادر أمنية إن الشاب انهي حياته عقب تداول علي موقع فس بوك تناول حبة غله سامة إثر خلافات أسرية .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.