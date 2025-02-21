ضبط 245 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأسوان

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان المسئولين بقيام حملة مشتركة لجهاز حماية المستهلك وإدارة التراخيص والحوكمة، ومكتب مراقبة الأغذية بمديرية الصحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، وقسم تراخيص المحلات، وشرطة المرافق، وإدارة الإعلانات بمواصلة تنظيم الحملات المكبرة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات بالأسعار المناسبة ، ووفقاً لتكليفات دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وبالمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض فى هذا الشأن.

وأشار المحافظ إلى ضرورة أن يتوازى مع ذلك الضرب بيد من حديد تجاه محتكرى السلع وإتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين لإنضباط حركة البيع والشراء ، وللحفاظ على توازن الأسعار لمختلف السلع الغذائية والأساسية والإستهلاكية.

نجحت جهود الحملة فى المرور على 27 كيان تجارى بمنطقة طريق السادات، وأسفرت عن ضبط وإعدام 245 كيلو جرام من الأغذية منتهية الصلاحية وغير الصالحالة للإستهلاك الآدمى ، مع تحرير 4 محاضر مخالفة لقانون 181 لجهاز حماية المستهلك، مع تحرير مذكرات لغلق بعض المحلات الغير مرخصة ، والتنبية على الأنشطة التجارية بضرورة الإلتزام بقانون حماية المستهلك ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

فيما شهدت مختلف شوارع وأحياء مدينة أبو سمبل السياحية وضع اللمسات الجمالية لاستقبال السائحين والزائرين لمشاهدة الظاهرة الفلكية الفريدة من نوعها لتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني فجر بعد الغد السبت 22 فبراير.

وأكد اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أن الجهات المعنية أنهت استعداداتها لهذا الحدث العالمي حيث تم التنسيق مع مديرية الأمن لتنظيم وتأمين وصول الأفواج السياحية من مختلف الجنسيات والزائرين إلى مدينة أبو سمبل في سهولة ويسر.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة سيد سعدى بتهذيب الأشجار وتكثيف المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى تكثيف انتشار فرق النظافة العامة داخل المدينة بمحيط المعبد لتصبح في أبهى صورها الجمالية تزامناً مع توافد الآلاف من الزائرين والسائحين.