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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزهور يتوج ببطولة الجمهورية للريشة الطائرة

الزهور يتوج ببطولة الجمهورية للريشة الطائرة
الزهور يتوج ببطولة الجمهورية للريشة الطائرة
حسام الحارتي

توج فريق نادي الزهور للريشة الطائرة بذهبية الفرق -17 سنة وبرونزية الفرق -19 سنة في بطولة الجمهورية التي أقيمت أمس الخميس على ملاعب نادي 6 أكتوبر.

وفاز فريق 17 سنة بالميدالية الذهبية في بطولة الفرق متفوقا على فرق الشمس وعالم الرياضة أصحاب الميداليات الفضية والبرونزية على الترتيب فيما أحرز فريق 19 سنة الميدالية البرونزية خلف فرق الشمس و عالم الرياضية.

ويتكون فريق الزهور للريشة الطائرة لمرحلة 17 سنة من كل من: لينا مدحت طه، وملك خالد محمد، وشهد محمد عبد الله، ومريم مصطفى احمد، وهيا على محمد، وعمر عصام علام، واحمد محمد عبد العال، وحازم محمد فكرى، وسيف الدين شادى محمد، ويوسف عمرو عزت، وعمر سامح العفيفى.

ويتكون فريق 19 سنة من: روضة على عبد المجيد، وريهام محمد السبكى، وحلا شادى عبد الله، وسلمى محمد حازم وچنى يحيى أبو زهرة، وياسين محمد حسين، وابو بكر زكريا عبد القادر، ومروان طارق محمود، ويوسف احمد عوض الله، وانس محمد حافظ، ويوسف محمد حسن.

ويقود فريق نادي الزهور للريشة الطائرة المدير الفني زكريا عبد القادر، والمدربين عماد محمد حافظ، وآلاء محمد يوسف، ورامى تقى الدين، واحمد صلاح الدين، وعمر زكريا، وشيرين عادل فهمى، بالاضافة الى سلوى هندى مدير ادارى.

أخبار الرياضة الميدالية الذهبية الزهور للريشة الطائرة موقع صدي البلد صدي البلد رياضة نادي الزهور للريشة الطائرة

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