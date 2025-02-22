شفيق التلولي: الموقف المصري أجبر ترامب على التراجع عن تصريحاته تجاه فلسطين

قال الدكتور شفيق التلولي، الكاتب والباحث السياسي، إن الموقف المصري الثابت كان العامل الحاسم في مواجهة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية، حيث دفع هذا الموقف ترامب إلى التراجع عن تصريحاته وتحويلها إلى سياقات أخرى.

مصر قادرة على الضغط على حكومة الاحتلال: التلولي يؤكد دور القاهرة البارز

وأضاف التلولي، في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مصر قادرة على الضغط على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته، وإغلاق أي ثغرات قد تُستخدم لتفشيل الصفقة. كما شدد على أن مصر كانت من أولى الدول التي تصدت لمخططات التهجير في قطاع غزة منذ بداية العدوان.

القمة العربية المقبلة: تحالف عربي لإيقاف الحرب وإنهاء الاحتلال

وأشار التلولي إلى أن القمة العربية القادمة ستشهد تشكيل تحالف عربي قوي يهدف إلى فضح الاحتلال الإسرائيلي وإيقاف الحرب الحالية. كما ستعمل القمة على إعادة إحياء العملية السياسية وفقًا لحل الدولتين، مع طرح خطة مصرية محورية لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

إعادة إعمار غزة: مصر مستعدة لتنفيذ المهمة الكبرى

وفيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، أوضح التلولي أن هذه العملية تتطلب جهودًا ضخمة، مؤكدًا أن مصر تمتلك القدرة والإرادة لتنفيذ هذا المشروع الهام، نظرًا لخبرتها الطويلة في إعادة إعمار غزة في فترات سابقة.