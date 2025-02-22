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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استكمال التحقيقات في انفجار "مرفأ بيروت" باستجواب ضابطين بالجيش

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

قالت الوكالة الوطنية للإعلام إنه من المقرر أن يستجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، يوم الجمعة المقبل، ضابطين في الجيش اللبناني.

وأضافت الوكالة أن القاضي البيطار استجوب، أمس الجمعة، رئيس أمن المرفأ أحمد قصابية على مدى ثلاث ساعات، وقرر تركه رهن التحقيق.

كما استجوب أيضًا مدير شؤون الموظفين في المرفأ مروان الكعكي، الذي أعلن تراجعه عن الدفوع الشكلية التي قدمها قبل أسبوعين، وفي نهاية الجلسة قرر البيطار تركه بسند إقامة.

واستأنف البيطار في 16يناير الماضي إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم بشأن الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس/ آب عام 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصًا، وإصابة أكثر من 6500 بجروح.

ومنذ البداية، عزت السلطات اللبنانية الانفجار إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل العنبر رقم 12 في المرفأ من دون إجراءات وقاية، واندلاع حريق لم تُعرف أسبابه.

وتبيّن لاحقاً أنّ مسؤولين على مستويات عدّة كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة الخطرة ولم يحرّكوا ساكنا.

وتعهّد رئيسا الجمهورية والحكومة في أولى خطاباتهما بالعمل على تكريس "استقلالية القضاء" ومنع التدخّل في عمله.

لبنان بيروت انفجار مرفأ بيروت

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