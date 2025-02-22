الأهلي يسعى للحفاظ على الصدارة.. والزمالك يبحث عن استعادة توازنه في القمة

تترقب جماهير الكرة العربية ديربي القاهرة المرتقب بين الأهلي والزمالك، الذي سيجمع الفريقين اليوم، السبت، على ملعب ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 15 من الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

يدخل الأهلي المباراة في صدارة قوية حيث يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر، ويسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل مواصلة المنافسة على اللقب.

في المقابل، يعاني الزمالك من تراجع في نتائجه، إذ يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة، خاصة بعد تعادله الأخير مع بتروجيت.

الأهلي يعد الفريق الوحيد الذي لم يتعرض لأي خسارة في الدوري هذا الموسم، ويتميز بأقوى خط هجوم بتسجيل 26 هدفًا تحت قيادة مدربه مارسيل كولر.

أما الزمالك، فيواجه تحديات كبيرة بعد فترة قصيرة للمدرب السويسري كريستيان جروس، ثم رحيله وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي بدأ مشواره مع الفريق بتعادل مخيب أمام بتروجيت.