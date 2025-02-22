القسام تسلم هشام السيد دون مراسم.. وقاسم: الكتائب أجبرت الاحتلال على تجاوز خطوطه

قامت كتائب القسام ، بتسليم الأسير الإسرائيلي هشام السيد في مدينة غزة وذلك من دون مراسم.

وأردفت كتائب القسام، أنها قررت تسليم هشام السيد دون مراسم احتراما لفلسطينيي الداخل.

واعتبرت القسام، إن حالات التجنيد الشاذة لفلسطينيي الداخل في صفوف الاحتلال مرفوضة من الكل الفلسطيني وإن الاحتلال تخلى عن الأسير هشام السيد 10 سنوات لأنه فلسطيني من الداخل مع أنه خدم بصفوفه.

يأتي ذلك فيما قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: "يُسجل شعبنا الفلسطيني اليوم إحدى الإنجازات الكبيرة في معركة طوفان الأقصى بفضل صموده وتضحياته وبسالة المقاومة، عبر تنفيذ عملية تبادل كبيرة للأسرى".

وذكر قاسم: "اليوم تُجبر كتائب القسام والمقاومة، الاحتلال الصهيوني على تجاوز الخطوط الحمراء التي وضعها لنفسه في قضية الإفراج عن الأسرى، وتكسر القيد عن عدد من رموز الحركة الأسيرة".

وأردف: "نؤكد جديتنا الكاملة لإتمام كل مراحل عمليات التبادل للأسرى ، وجاهزيتنا لإجراء عملية تبادل دفعة واحدة في المرحلة الثانية مقابل التزام الاحتلال بوقف مستدام لإطلاق النار والانسحاب من غزة والإفراج عن أسرانا من سجونه".