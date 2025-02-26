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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السجن المشدد 15 عاما لعامل هـ.ـتك عرض تلميذ بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إيهاب عمر

أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، قرار معاقبة عاملا ، بالسجن المشدد 15 عاما، لقيامه بهـ.ـتك عرض تلميذ بمنطقة غرب البلد بدائرة قسم أول أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم. 
تعود وقائع القضية رقم 12222 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى ورود بلاغا لقسم شرطة أول أسيوط من " سيد . ح . م " اتهم فيه " عبد النبي . م . أ " بالتحـ.ـرش بنجله " يحيى "10 أعوام ، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، أثناء تواجد المجني عليه بمنزل المتهم للعب مع أبنائه.
وتوصلت تحريات النقيب مصطفى محمود معاون وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى صحة الواقعة ، وأشارت التحريات إلى ذهاب المجني عليه إلى منزل المتهم للهو مع أبنائه وأثناء ذلك قام المتهم بتقبيل المجني عليه وأجلسه على رجليه وتحـ.ـرش به وتمكن الصغير من الفرار .
وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.

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