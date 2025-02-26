السجن المشدد 15 عاما لعامل هـ.ـتك عرض تلميذ بأسيوط

أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، قرار معاقبة عاملا ، بالسجن المشدد 15 عاما، لقيامه بهـ.ـتك عرض تلميذ بمنطقة غرب البلد بدائرة قسم أول أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم.

تعود وقائع القضية رقم 12222 لسنة 2024 جنايات أول أسيوط، إلى ورود بلاغا لقسم شرطة أول أسيوط من " سيد . ح . م " اتهم فيه " عبد النبي . م . أ " بالتحـ.ـرش بنجله " يحيى "10 أعوام ، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، أثناء تواجد المجني عليه بمنزل المتهم للعب مع أبنائه.

وتوصلت تحريات النقيب مصطفى محمود معاون وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط، إلى صحة الواقعة ، وأشارت التحريات إلى ذهاب المجني عليه إلى منزل المتهم للهو مع أبنائه وأثناء ذلك قام المتهم بتقبيل المجني عليه وأجلسه على رجليه وتحـ.ـرش به وتمكن الصغير من الفرار .

وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 15 عاما.