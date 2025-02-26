بسبب معسل الشيشة.. السجن المشدد 7 سنوات لعاطل أنهى حياة والده بأسيوط

أيدت الدائرة الأولى الاستئنافية بأسيوط، قرار معاقبة عاطل بالسجن المشدد 7 سنوات لقيامه بقـ.ـتل والده بسبب رفضه إعطائه مالا لشراء " معسل " شيشة بمنطقة قسم أول أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر و إبراهيم علام عبد الحليم و أحمد محمد فهمي الرؤساء بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش و فنجري عبد الرحيم.



تعود وقائع القضية رقم 6681 لسنة 2024 جنايات قسم أول أسيوط إلى ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع مشاجرة بين " المتهم " أحمد عاطف محمد " 28 عاما ، عاطل ، والسابق اتهامه في 12 دعوى متنوعة ، ووالده " عاطف " بسبب طلب الأول مالا من والده " المجني عليه " لشراء معسل " شيشة " وبسبب رفض المجني عليه إعطاءه مالا قام المتهم بالتعدي على والده بسلاح ابيض " سكـ.ـين " مما أدى إلى إصابته والتي أودت بحياته .



وتوصلت تحريات الرائد علي نصر الدين رئيس وحدة مباحث قسم شرطة أول أسيوط إلى وجود خلافات عائلية بين المتهم " أحمد عاطف " وبين أفراد أسرته بسبب ضيق الحياة المعيشية وكان المتهم دائم طلب أمولا منهم ودائم التعدي عليهم ويوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بين المتهم ووالده بعد أن طلب المتهم من والده مالا لشراء " معسل شيشة " فرفض المجني عليه واخبره بأنه ليس معه ثمة نقود، على اثر ذلك بحث المتهم عن سكين لتهديد المجني عليه " والده " بها وضربه أن لم يعطيه ما يريد وخرجت أم المتهم إلى قسم الشرطة للإبلاغ عنه وأثناء ذلك حاول المتهم التعدي على المجني عليه وحاول شقيقه منعه ولكن تمكن المتهم من طـ.ـعن المجني عليه بتلك السكـ.ـين أسفل البطن وعلى اثر ذلك سقط المجني عليه أرضا واستغاث شقيق المتهم ونجل المجني عليه الثاني بالجيران لنقل والده إلى المستشفى وتوفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية .



وكانت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار أحمد فاروق عبد المجيد وعضوية المستشارين خالد مصطفى عمر الرئيس بالمحكمة و محمد حسن شلقامي نائب رئيس المحكمة عاقبت المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات.