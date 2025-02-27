النعماني يفتتح معرض «رمضان جانا» لتوفير السلع والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة لمنتسبي جامعة سوهاج

افتتح الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، مهرجان "رمضان جانا" الذي نظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية، وذلك لدعم المشروعات الصغيرة وتوفير احتياجات منسوبي الجامعة من المنتجات الرمضانية والسلع الغذائية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور عبد الناصر ياسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريهام محمد، مدير المركز، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني إن الجامعة تسعى دائمًا إلى تقديم المزيد من الخدمات لمنسوبيها، وذلك انطلاقًا من دورها الخدمي والمجتمعي، من خلال توفير المنتجات والسلع الاستراتيجية، والمساهمة في تخفيف الأعباء عنهم.

وأكد أن المعرض يأتي في إطار دعم الجامعة لجهود الدولة المصرية، وتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان الكريم.

وأجرى “النعماني”، جولة تفقد خلالها مشتملات المعرض، مشيداً بجودة المعروضات من المواد والسلع الغذائية وغيرها، والذي جاء تماشياً مع توجهات الدولة في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وذكر الدكتور خالد عمران أن المعرض جاء ضمن سلسلة الخدمات التي تقدمها الجامعة لدعم منسوبيها، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، مشيداً بجهود القائمين في الإعداد للمعرض وضمان توفير مجموعة متنوعة من المنتجات بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.

جامعة سوهاج

وأشارت الدكتورة ريهام محمد إلى أن مهرجان رمضان جانا جاء لإحياء الأجواء والاحتفالات الشعبية بشهر رمضان المعظم، ودعم المشروعات الصغيرة وخدمة منتسبي الجامعة، حيث تم تقديم السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية بأسعار مخفضة بأسعار تنافسية.

وأوضح أن المعرض ضم العديد من المنتجات منها “الأرز والسكر والزيت والمكرونة ومنتجات الألبان والجبن واللحوم والخضراوات والسمن والبقوليات” وغيرها من المواد الغذائية التى تحتاجها الأسر خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى المأكولات التراثية والمفروشات الرمضانية، وملابس تراثية وإكسسوارات وفوانيس وزينة رمضان، وملابس العيد وأحذية.