إحنا اللي نستاهل.. أحد ضحايا منصات النصب الإلكتروني يروي تجربته

روى إسلام صالح، أحد ضحايا النصب الإلكتروني، طريقة تعرضه للنصب، قائلاً "تلقيت مكالمة هاتفية، وتم عرض وظيفة لي، وإرسال لينك، وتم التأكيد على ضرورة عمل إعجاب لبعض المواضيع، وتم إرسال 30 جنيها بعد ذلك”.

وقال “صالح”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، “اشتركت في الباقة على الموقع ودفعت 900 جنيه، وقمت بعمل الإعجابات والمشاركة في المواضيع، ودخلت على مواقع التواصل الاجتماعي ووجدت تعليقات بأن الشركة ذات ثقة”.

وتابع أحد ضحايا النصب الالكتروني “فوجئت بأنه يتم إخباري بأن المنصة فيها عطل في تسجيل البيانات وشلل في الموقع”.

واختتم حديثه قائلاً “إحنا نستاهل عشان بنجري وراء المكسب السريع”.