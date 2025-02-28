أحمد بلال: لا مكان لـ زيزو في الأهلي

قال أحمد بلال، لاعب النادي الأهلي السابق، إن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لا يستحق الفوز على زد في الدوري المصري.

وأضاف بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" من المفترض أن تقوم لجنة التخطيط في الزمالك، بتجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم القادم، خاصة وأن الفريق بنسبة 70% خارج المنافسة على الدوري المصري".

وتابع: "الزمالك لم يتعرض لظلم تحكيمي والهدف الملغي أمام الزمالك تسلل صحيح، والفريق لم يهدر أي فرص أمام زد حتى يخرج بيسيرو ويقول أنا عملت مباراة جيدة وأستحق الفوز".

وواصل: "بيسيرو في مباراة اليوم، لم يكن في كامل تركيزه، وظهر ذلك في الكرات الثابته، ولا أعف سبب لعبه بنفس طريقة اللعب أمام الأهلي، وزد ليس الفريق الملعب حتى نلعب بطريقة دفاعية أمامه".

وأردف: "طريق لعب بيسيرو والتشكيل سبب التعادل في مباراة زد، رغم أنه أجاد في لقاء الأهلي".

وأكمل: "أين الإعلام الزملكاوي والسوشيال ميديا، من عدم تجديد مجلس الإدارة عقود زيزو وعبدالله السعيد وباقي اللاعبين؟".

وزاد: "في حالة عدم تفعيل الزمالك بند شراء بنتايج، أطالب الأهلي بالتعاقد معه لأنه لاعب هايل، وزيزو من أفضل اللاعبين في مصر ولكن لا يوجد له مكان في الأهلي، والفريق في الموسم القادم سيتواجد فيه بن شرقي وتريزيجيه والشحات وإمام عاشور، ولو وافق يلعب احتياطي يجي الأهلي".