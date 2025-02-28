قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تعلن استعدادها للتخلي عن السلطة السياسية وإدارة غزة
أطعمة يجب تجنبها في السحور للحفاظ على صحتك خلال رمضان.. فيديو
في مصر أحلى.. قائمة بـ أغاني رمضان 2025
الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يستهدف مواصلة الزحف نحو اللقب بإسقاط شتوتجارت
الفرق 52 دقيقة.. أطول وأقصر أيام الصيام في رمضان 2025
إحباط أكبر عملية تهريب ذهب وإجراء عاجل من وزير المالية السوداني
ننشر اعترافات عصابة سرقة الهواتف المحمولة بالقاهرة
دراما رمضان 2025.. إطلالات مختلفة لمجموعة من الفنانين بأكثر من وجه
مفاجأة سارة.. بدء تطبيق الزيادة على بطاقات التموين السبت 1 مارس
الصين تتهم وزير الخارجية الأمريكي بانتهاج عقلية الحرب الباردة ضد بكين
موعد أذان الفجر أول يوم رمضان.. مرحب شهر الصوم
تحضيرات مكثفة للقمة العربية في بغداد وسط تطورات إقليمية متسارعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بعد تدخل إيلون ماسك.. رئيس نيسان مهدد بالإقالة

نيسان
نيسان
عزة عاطف

بالتزامن مع إعلان تسلا بقيادة مؤسسها «إيلون ماسك» الاستثمار في نيسان، تتصاعد الشائعات حول نية الشركة اليابانية استبدال رئيسها التنفيذي ««ماكوتو أوشيدا» بعد فشل محادثات الاندماج مع هوندا. 

ووفقًا لتقرير جديد نشرته وكالة بلومبرج، بدأ مدراء الشركة في البحث عن مرشحين محتملين لخلافة أوشيدا، الذي يقود الشركة منذ عام 2019.

تغيير متوقع في الإدارة

ذكر التقرير أن نيسان تخطط لإجراء إصلاحات في هيكل الإدارة بهدف تبسيط عملياتها، ومن المتوقع أن تعلن الشركة عن هذه التغييرات في 12 مارس. 

ومع ذلك، أكدت وكالة رويترز أن أوشيدا لن يغادر منصبه في الوقت الحالي.

وينتهي عقد أوشيدا في عام 2026، وقد صرّح سابقًا أنه مستعد للتنحي إذا طُلب منه ذلك، لكنه يسعى أولًا إلى تصحيح مسار الشركة، وهو تحدٍ يزداد صعوبة بعد فشل الاندماج مع هوندا.

نيسان تواجه خسائر مالية ضخمة

تستعد نيسان لمواجهة خسائر تقدر بـ 80 مليار ين (534 مليون دولار) بحلول نهاية مارس، بعد إخفاق خطة التحول التي أعلنها أوشيدا العام الماضي. 

وتزامن ذلك مع ارتفاع ديون الشركة، مما يزيد الضغط على إدارتها.

علامات الأزمة ظهرت منذ العام الماضي

بدأت مشكلات نيسان في الظهور منذ النصف الثاني من عام 2023، وخاصة في الولايات المتحدة، حيث اضطرت الشركة إلى بيع السيارات بخسارة، مما أثر سلبًا على أرباح الوكلاء.

وفي أغسطس، عززت نيسان شراكتها مع هوندا وميتسوبيشي للعمل على تطوير المركبات الكهربائية والبرمجيات، وهي خطوة وصفها الرئيس التنفيذي السابق، كارلوس غصن، بأنها "استحواذ مقنع" من قبل هوندا.

تسريح العمال وتقليص الإنتاج

بحلول نوفمبر، تفاقمت الأزمة مع إعلان نيسان عن تسريح 9000 موظف، وتقليل حصتها في ميتسوبيشي، وخفض القدرة الإنتاجية عالميًا. 

كما خفضت إنتاج سيارتها Rogue الكروس أوفر، التي تُعد من أهم طرازاتها.

وفي تصريح صادم من بعض المسؤولين التنفيذيين بالشركة، أكدوا للصحافة أن نيسان لديها فقط من 12 إلى 14 شهرًا للبقاء، وهو تصريح صدر قبل ثلاثة أشهر فقط، مما يشير إلى خطورة الوضع الحالي.

بين التحديات المالية وفشل خطط التحول، تواجه نيسان مرحلة حاسمة قد تحدد مستقبلها في صناعة السيارات. 

سيارات نيسان تسلا إيلون ماسك هوندا ونيسان خطة الاندماج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد : طقس شديد البرودة يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 28-2-2025

مصر للطيران

مصر للطيران تلغي رحلاتها إلى أثينا غدا

سعر الدولار

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 28-2-2025

دعاء آخر جمعة في شعبان

دعاء آخر جمعة في شعبان .. يفتح الأبواب المغلقة

فترة الخطوبة

هل الكلام العاطفي بين المخطوبين يبطل الصيام في رمضان الإفتاء توضح

الزمالك

أحمد بلال: حزين على حال الزمالك.. صرفوا 400 مليون على الصفقات

طقس أول أسبوع رمضان

أول أسبوع في رمضان.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الطقس

ترشيحاتنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم الجمعة 28-2-2025 والقنوات الناقلة

الزمالك

ريع نهائي دوري الطائرة.. الزمالك يواجه طلائع الجيش

مارسيل كولر

صعب جدا.. سيد عبد الحفيظ يعلق على مطالب رحيل كولر

بالصور

بأرخص سعر.. فيات تيبو موديل 2024 كسر زيرو| صور

فيات تيبو
فيات تيبو
فيات تيبو

فابريكا بالكامل وعداد 18 ألف كيلو.. شيري أريزو 5 بسعر لقطة

شيري أريزو 5
شيري أريزو 5
شيري أريزو 5

بفستان مجسم| أسما إبراهيم تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أسما إبراهيم
أسما إبراهيم
أسما إبراهيم

رمضان 2025.. ميمي جمال تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل الكابتن| خاص

ميمي جمال
ميمي جمال
ميمي جمال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب.. وتأسيس نظام عالمي جديد!

أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: منصة «FBC».. «الحدّاية مش بتحدّف كتاكيت»

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: طقوس رمضان في صعيد مصر

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب.. المملكة وسياسة الحياد النشط .. مفاوضات متوازنة بين موسكو وواشنطن

المزيد