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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مسجد أبو العباس بقرية المناحريت بديرب نجم

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مسجد أبو العباس بقرية المناحريت التابعة لرئاسة مركز ومدينة ديرب نجم والمُقام بالجهود الذاتية علي مساحة 400 متر وبتكلفة 12 مليون جنيه لاستقبال ما يزيد على 1200 من المصلين من أبناء القرية ، في حضور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر السابق ، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، والنائب عبد الباقي تركيا عضو مجلس النواب ، وصلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم ، وعدد من رجال الدين الإسلامي  والمواطنين.

أكد المحافظ أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تُضاف لبيوت الله وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة ، مشيدا بدور وجهود المواطنين من أبناء محافظة الشرقية في المشاركة المجتمعية لإقامة الصروح الدينية بالجهود الذاتية في جميع أرجاء المحافظة الي جانب دور مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.

تقدم المحافظ بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء قرية المناحريت بمناسبة إفتتاح المسجد وتهيئته لاستقبال المصلين وإقامة الشعائر الدينية وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحه.

كما قام محافظ الشرقية ومرافقوه بأداء صلاة الجمعة وسط جموع المصلين والتي بدأت شعائرها بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني أعقبها إلقاء خطبة الجمعة للدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف والتي تحدث فيها عن أهمية اغتنام فضائل شهر رمضان الكريم فهو شهر مبارك يفتح الله فيه أبواب الخير، ويغلق فيه أبواب الشر، ويصفد فيه مردة الشياطين، ويقال فيه لباغي الخير أقبل، ولباغي الشر أقصر، وتضاعف فيه الحسنات، وترفع فيه الدرجات، وتستجاب فيه الدعوات، وتمحى فيه السيئات، ويتجاوز الله فيه عن العظائم، ولله في كل يوم منه عتقاء من النار.

وعقب أداء صلاه الجمعة قدم الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع ابتهالات دينية ومدائح نبوية نالت استحسان وإعجاب الحضور.

وهنأ محافظ الشرقية أبناء المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم مطالباً الجميع ببذل مزيد من الجهد والعمل لرفعة شأن مصرنا الغالية داعيا المولي عز وجل أن يحفظها من كل مكروه وسوء وينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

وفى لفتة تجسد الوحدة الوطنية، حرص القس غبريال ظريف كاهن كنيسة ديرب نجم على المشاركة في افتتاح المسجد وتقديم التهنئة لمحافظ الشرقية ولأبناء القرية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وفي نهايه فعاليات الافتتاح أهدى أبناء القرية نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديراً لدوره في الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم في كافة القطاعات الخدمية والتنموية وحرصه على مشاركتهم فرحتهم بافتتاح مسجد قريتهم.

الشرقية محافظ الشرقية صلاة الجمعة بالشرقية

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محافظ الشرقية يفتتح مسجد أبو العباس بقرية المناحريت بديرب نجم

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