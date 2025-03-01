موقف أشرف داري وحقيقه غيابه عن مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش.. خاص

كشف الجهاز الطبي للنادي الأهلي عن حالة المدافع المغربي أشرف داري ومدى جاهزيته لمباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من الدور الأول للنسخة الاستثنائية من بطولة الدوري المصري.

إصابة خفيفة في العضلة الخلفية

أوضح مصدر بالجهاز الطبي للأهلي أن أشرف داري تعرض لآلام خفيفة للغاية في العضلة الخلفية عقب مشاركته في مباراة حرس الحدود الأخيرة.

وأكد المصدر أن اللاعب خضع لفحص طبي شامل، وأظهرت النتائج أن الإصابة غير مقلقة، حيث لم تتعدَّ كونها إجهاداً بسيطاً لن يمنعه من المشاركة في التدريبات قريبًا.

جاهزية داري لمباراة الطلائع

أكد المصدر أن أشرف داري سيعود إلى التدريبات الجماعية بمجرد زوال الألم الذي كان يشعر به، مشيرًا إلى أنه سيكون جاهزًا بشكل كامل لخوض مباراة طلائع الجيش دون أي مشكلات بدنية.

وأضاف أن الجهاز الفني يراقب حالته عن كثب، لضمان عدم تفاقم الإصابة قبل المباراة المرتقبة.

ياسر إبراهيم يحتاج لخمسة أيام للتعافي

على الجانب الآخر، أشار المصدر إلى أن المدافع ياسر إبراهيم لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، حيث كان يعاني من مزق عضلي.

وأوضح أن اللاعب سيحتاج إلى فترة لا تتجاوز خمسة أيام قبل العودة إلى التدريبات الجماعية بشكل طبيعي، مما يعني غيابه عن مواجهة طلائع الجيش، لكنه سيكون متاحًا لمباريات الفريق القادمة.

الأهلي يحقق فوزًا صعبًا على حرس الحدود

كان فريق الأهلي قد حقق فوزًا صعبًا على حرس الحدود في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري.

ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته عندما يواجه طلائع الجيش، خاصة مع اقتراب انتهاء الدور الأول من البطولة.