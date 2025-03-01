إخماد حريق هائل بمخزن سلع غذائية في المحلة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية من إخماد حريق هائل اندلع بمخزن سلع غذائية إثر ماس كهربائي مفاجىء ونتج عنه التهام محتوياته بالكامل بمنطقة الشارع الجديد بمنطقة محب بمدينة المحلة الكبرى.



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حريق هائل بمخزن سلع غذائية بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء لإخماد نيران الحريق وتم إخماد قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة موقع الحادث.