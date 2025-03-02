أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل

أصدرت محكمة القضاء الأدارى قرارا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر وذلك على خلفية أزمة مع الفنانة لقاء سويدان والتى تطورت حتى وصلت الى ساحات القضاء.

وقالت لقاء سويدان فى أول رد لها عبر موقع صدى البلد : لا تعليق على أحكام القضاء وانتظر احكاما جديدا ضد أصدقاء ميدو عادل حيث تم تحويل القضية الى المحكمة بتهمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.

كانت لقاء سويدان تقدمت بشكوى، العام الماضي، للشئون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون في أثناء عرض مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف، للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها المتقدم.

لقاء سويدان تهني خالد زكى بعيد ميلاده

من ناحية أخرى شاركت الفنانة لقاء سويدان الجمهور فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد الفنان خالد زكي أثناء تصوير مسلسل “وادي النحل”.

وظهر خالد زكي، في مقطع فيديو نشرته الفنانة لقاء سويدان، عبر تطبيق إنستجرام، وهو يدخل موقع التصوير، إلا أنه تفاجأ بفريق العمل يحضر له تورتة ويحتفل بعيد ميلاده.

وعلقت لقاء سويدان على مقطع الفيديو، قائلة: "مفاجأة للاحتفال بعيد ميلاد النجم الكبير المحترم #خالد_زكي في كواليس مسلسل #وادي_النحل.. تأليف خالد الغيطاني إخراج زياد الوشاحي D o p تامر جوزيف.. منتج فني عامر عبد العاطي.. كل سنة وحضرتك يا أستاذ خالد زكي ، الطيبة والرقي والأستاذية".

يذكر أن الفنان خالد زكي من مواليد 22 فبراير 1950، في القاهرة.

مسلسل ”وادي النحل" بطولة لقاء سويدان ، خالد ذكي ، أحمد صفوت ، محمد جمعة، فريال يوسف ، خالد زكي ، ياسر علي ماهر، ميمي جمال، و كوكبة كبيرة من نجوم الفن تأليف خالد الغيطاني ،اخراج زياد الوشاحي.