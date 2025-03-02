قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| حماس تُعلق على قرار وقف المساعدات الإنسانية.. وفريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من العتاولة
خبير: قرار نتنياهو بمنع المساعدات لغزة جريمة حرب وخرق للقانون الدولي
الإجمالي كام بعد الزيادة؟.. جدول معاشات تكافل وكرامة بعد قرار رفعها 25%
تعليمات فنية هامة بجلسة بيسيرو ولاعبي الزمالك استعداداً لمباراة إنبي
في ثاني حلقات الإمام الطيب: الاختلاف بيننا وبين الشيعة فكري وليس في الدين
أحمد أمين: النُّص ملحمة صعاليك.. وأحلم بترك رصيد له قيمة| حوار
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في دوري Nile
واشنطن بوست تكشف: زيلينسكي كان مستعدا للتوقيع على اتفاق المعادن
أورنچ مصر تعزز مبادراتها للمسؤولية المجتمعية خلال شهر رمضان
عدم وجود صلاحيات كاملة .. استقالة عضو مجلس إدارة الزمالك
الجبهة الشعبية: إغلاق معابر غزة ومنع المساعدات جريمة حرب بدعم أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أول تعليق من لقاء سويدان على قرار المحكمة بوقف ميدو عادل عن العمل

لقاء سويدان
لقاء سويدان
أحمد إبراهيم

أصدرت محكمة القضاء الأدارى قرارا بإيقاف الفنان ميدو عادل عن العمل لمدة 4 أشهر وذلك على خلفية أزمة مع الفنانة لقاء سويدان والتى تطورت حتى وصلت الى ساحات القضاء. 

وقالت لقاء سويدان فى أول رد لها عبر موقع صدى البلد : لا تعليق على أحكام القضاء وانتظر احكاما جديدا ضد أصدقاء ميدو عادل حيث تم تحويل القضية الى المحكمة بتهمة السب والقذف عبر السوشيال ميديا واليوتيوب.

كانت لقاء سويدان تقدمت بشكوى، العام الماضي، للشئون القانونية بوزارة الثقافة، متهمة ميدو عادل بسبها على خشبة مسرح البالون في أثناء عرض مسرحية سيد درويش، وصفعها له على وجهه.

وتمت إحالة الشكوى محل الخلاف، للنيابة الإدارية، وبدورها أحيلت لمحكمة القضاء الإداري لنظرها، والتي أصدرت قرارها المتقدم. 

لقاء سويدان تهني خالد زكى بعيد ميلاده 

من ناحية أخرى شاركت الفنانة لقاء سويدان الجمهور فيديو من الاحتفال بعيد ميلاد الفنان خالد زكي أثناء تصوير مسلسل “وادي النحل”.

وظهر خالد زكي، في مقطع فيديو نشرته الفنانة لقاء سويدان، عبر تطبيق إنستجرام، وهو يدخل موقع التصوير، إلا أنه تفاجأ بفريق العمل يحضر له تورتة ويحتفل بعيد ميلاده.

وعلقت لقاء سويدان على مقطع الفيديو، قائلة: "مفاجأة للاحتفال بعيد ميلاد النجم الكبير المحترم #خالد_زكي في كواليس مسلسل #وادي_النحل.. تأليف خالد الغيطاني إخراج زياد الوشاحي D o p تامر جوزيف.. منتج فني عامر عبد العاطي.. كل سنة وحضرتك يا أستاذ خالد زكي ، الطيبة والرقي والأستاذية".

يذكر أن الفنان خالد زكي من مواليد 22 فبراير 1950، في القاهرة.

مسلسل ”وادي النحل" بطولة لقاء سويدان ، خالد ذكي ، أحمد صفوت ، محمد جمعة، فريال يوسف ، خالد زكي ،  ياسر علي ماهر، ميمي جمال، و كوكبة كبيرة من نجوم الفن تأليف خالد الغيطاني ،اخراج زياد الوشاحي.

لقاء سويدان ميدو عادل الفنانة لقاء سويدان أعمال لقاء سويدان الفنان ميدو عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

الحكومة تعلن رفع مرتبات موظفي الدولة 1600 جنيه لهذه الدرجة.. والتطبيق من هذا الموعد

إبراهيم شيكا

تدهورت حالته الصحية.. نقل إبراهيم شيكا لاعب الزمالك السابق للعناية المركزة

الفنانة فريدة سيف النصر

خدوها مني.. فريدة سيف النصر تكشف كواليس استبعادها من “العتاولة"

الدوري المصري

النظام الجديد يشعل المنافسة.. تعرف على تفاصيل الدور الثاني لدوري NILE

زيزو

بيسيرو يفاجئ إنبي بنجم جديد بديل زيزو في تشكيل الزمالك

جدول امتحانات شهر مارس 2025

جدول امتحانات شهر مارس 2025 جميع المحافظات .. مواعيد رسمية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأحد بالبورصة والأسواق.. الكيلو بكام؟

أسعار الذهب عالميا ومحليا

انخفاض حاد وسط تقلبات السوق.. ماذا يحدث في سوق الذهب محليا وعالميا؟

ترشيحاتنا

سفرة

تفتح الشهية.. إتيكيت ترتيب سفرة رمضان

بط بالبرتقال

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل البط بالبرتقال

الشيخوخة المبكرة

حاسس أنك عجزت وانت لسة في منتصف العمر .. اعرف السبب

بالصور

رمضان فرصة.. طرق محاربة إدمان المشروبات الغازية

ادمان المشروبات الغازية
ادمان المشروبات الغازية
ادمان المشروبات الغازية

أرخص الحلويات.. طريقة بلح الشام في رمضان

.طريقة بلح الشام فى رمضان
.طريقة بلح الشام فى رمضان
.طريقة بلح الشام فى رمضان

أحمد أمين: النُّص ملحمة صعاليك.. وأحلم بترك رصيد له قيمة| حوار

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

لعزومات رمضان..طريقة عمل الحمام المحشي بكل تفاصيله

لعزومات رمضان..طريقة حمام المحشى بكل تفاصيله
لعزومات رمضان..طريقة حمام المحشى بكل تفاصيله
لعزومات رمضان..طريقة حمام المحشى بكل تفاصيله

فيديو

فتاة - أرشيفية

القبض على سيدة سرقت قرط ذهبي من طفلة بالبحيرة

ضبط - أرشيفية

ضبط 3 سيارات لأداء حركات استعراضية بموكب زفاف على كوبري الساحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: مع الشيخ محمد رفعت

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم بارك لنا في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فئران الغلابة و الصهاينة

بال قنديل

بلال قنديل يكتب: رمضان في مصر حاجة تانية

المزيد