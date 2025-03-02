أحمد فهمي يكشف من هو صاحب قرار الإنفصال عن هنا الزاهد .. وأول رد منها

حل الفنان أحمد فهمي ضيفا على برنامج رامز إيلون مصر الذى عرض اليوم ، وسأل رامز جلال أحمد فهمي سؤالا بشأن من كان صاحب قرار الإنفصال فى زيجته الأخيرة من هنا الزاهد،ليأكد أحمد فهمي انه كان صاحب قرار الإنفصال.

وفى هذا السياق ، شاركت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام عبر خاصية الإستوري: “وهى ترفع أصبعها خلال كواليس تشارك فيها” ، ما اعتبرها البعض ردا منها على الحلقة.

حلقة أحمد فهمي مع رامز جلال

وسخر رامز جلال، من الفنان أحمد فهمي، خلال تقديمه، قائلا: "جايين نخضه ولعقله نرده بدل ما قارفنا بتقل إفيهاته هنعمل فيه مقلب وهمي".

واستقبل رامز جلال، الفنان أحمد فهمي، بوصلة سخرية قائلا: ملك الافيهات الحمضانة، مبيعرفش يعمل غير حاجتين يتجوز ويربي كلاب".

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .