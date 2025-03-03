مصرع 13 شخصا وإصابة آخرين في تصادم بطريق أسيوط الغنايم الغربي

لقي 13 شخصًا مصرعهم، وأصيب 2 آخرين، اليوم الإثنين، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل "تريلا" على الطريق الصحراوي الغربي بمركز الغنايم في أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بالحادث ووجود وفيات.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة الأولية والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم " ص ب ص 5783" و سيارة نقل رقم " هـ س ا 7896" وأسفر الحادث عن مصرع 13 شخصًا وإصابة 2 آخرين جرى نقل الجثث إلى مستشفى الإيمان و مستشفى أسيوط العام.

وأشارت التحريات الأولية والفحص إلى أن الحادث بسبب سير السيارة النقل بالطريق المعاكس.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.