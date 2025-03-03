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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بجهاز الميكروويف.. نجاح أول كي للغدة بمستشفى بنها الجامعي

الفريق الطبي
الفريق الطبي
إبراهيم الهواري

أعلنت مستشفيات جامعة بنها ، عن تحقيق إنجاز طبي جديد، حيث نجحت وحدة الأشعة التداخلية في إجراء أول حالة كي حراري باستخدام جهاز الميكروويف لعلاج تضخم عقيدات الغدة الدرقية.

ويُعد هذا الإنجاز خطوة متميزة في توفير أحدث التقنيات العلاجية التداخلية للمرضى، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وقال الدكتور عمرو الدخاخني، المدير التنفيذي للمستشفيات، إن هذا النجاح جاء بالتزامن مع بدء تشغيل جهاز الميكروويف المخصص لعلاج الأورام، حيث تم إجراء أول حالة باستخدامه بالتنسيق مع الدكتور هشام الشيخ، رئيس قسم الأشعة، والدكتور محمد دعبس، رئيس قسم الجراحة العامة، والدكتور إيهاب سعيد، رئيس قسم التخدير.

وأشار إلى أن الجهاز الأول من نوعه في محافظة القليوبية سيسهم في خدمة المرضى في المحافظة والمناطق المجاورة، معربًا عن شكره لفريق العمل الذي ضم الدكتورة فاطمة عبد الرحمن، والنواب والمدرسين المساعدين على جهودهم الكبيرة وتفانيهم في تحقيق هذا الإنجاز الطبي الهام.

وأعرب المدير التنفيذي عن تمنياته لوحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة بنها بمزيدٍ من التقدم لتقديم خدمات طبية متميزة باستخدام أحدث الأجهزة والعلاجات. 

يُذكر أن الجهاز يُعد من أهم أجهزة الأشعة لعلاج العديد من الأورام، مثل عقد الغدة الدرقية الحميدة وأورام الكبد والثدي، مع نتائج علاجية ممتازة، حيث تتم العملية بتدخل بسيط يتيح للمريض مغادرة المستشفى في نفس يوم الفحص بعد التخلص من الأورام بعملية الكي الحراري.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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