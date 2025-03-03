كريم بنزيما يكشف عن خطته بعد اعتزال كرة القدم

كشف النجم الفرنسي كريم بنزيما، لاعب نادي اتحاد جدة السعودي، عن خطوته المحتملة بعد اعتزاله كرة القدم.

وقال بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة “آس” الإسبانية: “هل سأصبح مدربًا بعد اعتزال كرة القدم؟ لا أعلم، لكن يبدو الأمر بالنسبة لي أكثر تعقيدًا من كوني لاعبًا، أريد أن أكون قريبًا من كرة القدم، أن أكون قريبًا من فلورنتينو رئيس نادي ريال مدريد”.

سبب مغادرة ريال مدريد

وأضاف: "لقد فعلت كل شيء مع ريال مدريد، بدأت كصبي وانتهيت كرجل بحصد كل الألقاب والكرة الذهبية، كنت أرغب في المغادرة في حالة جيدة".

وتابع: "ريال مدريد هو أفضل نادٍ في العالم ولم أكن أرغب في الذهاب والمنافسة مع فريق آخر قادر على المنافسة ضد مدريد، مثل باريس سان جيرمان أو مانشستر سيتي".

وحول تجربته بالدوري السعودي، أجاب: “أشعر بالارتياح والهدوء في السعودية، إنه ليس كما هو الحال في مدريد، على الرغم من أنه هنا أيضًا يتعين عليك الفوز دائمًا كل عام يرتفع المستوى ويتطلب مؤهلات لقد لاحظت دائمًا أن الناس يحبونني”.

وأشار: "حياتي اليومية تشبه التي في مدريد، أستيقظ، وأتدرب في المنزل في صالة الألعاب الرياضية، وفي فترة ما بعد الظهر نتدرب مع الفريق، وفي الليل أخرج أحيانًا لتناول العشاء أو إلى الشاطئ".

وختم: “لا يمكنك المشي في الشارع هنا أيضًا، فالناس مهووسون بكرة القدم، كما لا أزال أهتم بنفسي بنفس الطريقة التي كنت أهتم بها عندما كنت في مدريد”.