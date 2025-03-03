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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في زيارة مفاجئة لمدير صحة بني سويف.. إحالة 92 موظف للتحقيق

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

قامت الدكتورة سماح احمد جاد وكيل  وزارة الصحة ببني سويف اليوم الاثنين ، بزيارة ميدانية مفاجئة لمستشفى صدر بني سويف ، في إطار سلسلة من الزيارات الميدانية التي تجريها للمنشآت الطبية بالمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

بدأت وكيل وزارة الصحة الجولة بتفقد قسم الاستقبال والطوارىء لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى المترددين على القسم وحالتهم الصحية ، كما تم مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفي للتأكد من توافرها، مشددةً على الفرق الطبية داخل المستشفي بالالتزم بجداول ونوبتجيات العمل حيث تم احالة عدد ٦٥ حالة ترك عمل وعدد ٢٧ حالة غياب الي التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية .

كما قامت وكيل وزارة الصحة بتفقد اقسام العناية المركزة والمتوسطة وعناية الاطفال المركزة وكلفت مدير ادارة العلاجي وادارة الرعاية الحرجة والعاجلة بمراجعة الحالات باقسام العناية وخروجها فور تحسنها لتوفير اسرة العناية الي الحالات الاشد احتياجاً.

بني سويف الصدر الفشن ببا

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