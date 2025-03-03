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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 10 أطنان ملح وأعلاف و 6400 كيس مقرمشات مجهولة المصدر ببلبيس..صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية  المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتكليفات محافظ الشرقية، قامت حملة تموين قطاع الجنوب برئاسة المهندس عاطف عراقي وعادل عبد العزيز من مفتشي القطاع بالمرور علي الأنشطة التجارية بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فأسفرت عن ضبط 6 طن ملح طعام مجهول المصدر بمخزن مواد غذائية بقرية النوبة وتم تحرير محضر برقم 4808 جنح بلبيس، كما تم ضبط 4 طن ذرة صفراء مجروش مجهول المصدر بمدشة وتم تحرير محضر برقم 4809 جنح بلبيس، كما تم ضبط 6400 كيس مقرمشات بمخزن للمواد الغذائية وتم تحرير محضرين برقم 4810//4811 جنح بلبيس

الشرقية وزارة التموين تموين الشرقية بالشرقية

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