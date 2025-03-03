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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الإثنين

دوري نايل
دوري نايل
كريم عاطف

أقيم اليوم الإثنين ثلاث مواجهات مثيرة، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل.

حقق فريق البنك الأهلى فوزا مثيرا على نظيره حرس الحدود، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة الدولي.

بهذه النتيجة، يحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بينما يحتل حرس الحدود المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى فوزا كبيرا على مودرن سبورت بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما على استاد السويس الجديد، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة دورى nile.

سجل محمد هلال الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى الدقيقة 10 من بداية المباراة، بعدما سجل هدفا رائعا من كرة ثابتة من خارج المنطقة ليفشل محمود جاد فى التصدى لها، وتعادل صلاح محسن للمصرى فى الدقيقة 16 من رأسية متقنة على شمال جنش بعد عرضية رائعة من عمرو سعداوى من ركنية، وأضاف فخر الدين بن يوسف الهدف الثانى للمصرى فى الدقيقة 35 من ركلة جزاء حصل عليها عمرو سعداوى ليضعها على يسار جنش.

وأحرز صلاح محسن هدفه الثانى والثالث للمصرى فى الدقيقة 66 بعدما استغل مرتدة رائعة قادها بالتعاون مع عبد الرحيم دغموم، الذى عرضها بشكل متقن ليواجهها صلاح محسن برأسية رائعة، وعاد صلاح محسن ليسجل الهاتريك والهدف الرابع للمصرى فى الدقيقة 72 بعد أسيست رائع من عبدالرحيم دغموم، وقلص محمد مسعد النتيجة لمودرن سبورت بتسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 82 بطريقة رائعة، لتصبح النتيجة 4/ 2 للمصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 30 نقطة ليتقدم إلى المركز الثالث فى جدول الترتيب، بعدما خاض 17 لقاء، فاز 8 وتعادل 6 وخسر 3، أحرز لاعبوه 19 هدفا، ومُنى مرماه بـ11 هدفا، بينما بقى مودرن فى المركز الأخير برصيد 9 نقاط، بعدما خاض 17 لقاء، فاز فى مباراة وحيدة، وتعادل 6، وخسر 10، أحرز لاعبوه 9 أهداف فقط، ومنى مرماه بـ24 هدفا.

وفي مباراة أخرى، انتهت مباراة الجونة وفاركو التى أقيمت باستاد حرس الحدود ضمن منافسات الأسبوع الـ17 بالدورى المصرى، بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة رفع فاركو رصيده إلى 23 نقطة، بينما أصبح رصيد الجونة 17 نقطة.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الإثنين

1- بيراميدز 39 نقطة، من 16 مباراة.

2- الأهلي 36 نقطة، من 16 مباراة.

3- المصري 30 نقطة، من 17 مباراة.

4- الزمالك 29 نقطة، من 16 مباراة.

5- البنك الاهلي 29 نقطة، من 17 مباراة.

6- سيراميكا 24 نقطة، من 16 مباراة.

7- فاركو 23 نقطة، من 17 مباراة.

8- حرس الحدود 22 نقطة، من 17 مباراة.

9- طلائع الجيش 21 نقطة، من 16 مباراة.

10- زد إف سي 20 نقطة، من 16 مباراة.

11- بتروجيت 19 نقطة، من 16 مباراة.

12- الاتحاد السكندري 18 نقطة، من 16 مباراة.

13- الجونة 17 نقطة، من 17 مباراة.

14- غزل المحلة 17 نقطة، من 16 مباراة.

15- سموحة 17 نقطة، من 16 مباراة.

16- الإسماعيلي 13 نقطة، من 16 مباراة.

17- إنبي 12 نقطة، من 16 مباراة.

18- مودرن سبورت 9 نقاط، من 17 مباراة.

الجونة حرس الحدود فاركو دوري نايل مودرن سبورت البنك الأهلى المصرى الجولة السابعة عشرة والأخيرة من المرحلة الأولى لدوري نايل

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