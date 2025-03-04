فوز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على إنبي بهدفين دون رد

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2009 على إنبي بهدفين دون رد، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة الـ 20 لبطولة الجمهورية للناشئين.

أحرز هدفي الزمالك، محمود ناصر "شيكا"، أدهم محمد.

سيطر لاعبو الزمالك على مجريات المباراة منذ بدايتها، وظهر الفريق بشكل فني وبدني متميز، على مدار شوطي اللقاء، نتج عنها تسجيل هدفين في الدقيقتين 90 عن طريق محمود ناصر "شيكا"، و96 عن طريق أدهم محمد، كما أهدر الأبيض أكثر من فرصة محققة.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بالقلعة البيضاء، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع.

كما تواجد لمتابعة اللقاء الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2009 بقيادة حسين عبد اللطيف.

ويقود فريق 2009 كل من: " سامي عبد الحليم مدرباً، معتز صلاح مساعداً للمدرب، أحمد عبد العزيز بوكس مدرباً لحراس المرمى، خالد عمران إدارياً، مصطفى السيد يونس أخصائياً للإصابات والتأهيل، سيد معتز معداً بدنياً، عمرو عيسى محللاً للأداء، يوسف سيد مسؤولاً للمهمات".