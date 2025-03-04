غزل المحلة يكثف استعداداته لمواجهة بتروجيت

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة تدريباته المكثفة تحت قيادة مدربه القبرصي نيكوديموس بابافاسيليو، استعدادًا لملاقاة بتروجيت في مباراة مهمة ضمن ختام منافسات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقام المواجهة مساء الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقعه في جدول الترتيب.

رهان على الانسجام وتحسن الأداء

يعتمد بابافاسيليو على حالة الانسجام المتزايدة بين لاعبي الفريق، والتي انعكست بشكل واضح على الأداء خلال المباريات الأخيرة. وشهدت الفترة الماضية تحسنًا ملحوظًا في النتائج، مما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل اللقاء المرتقب أمام بتروجيت، الذي يعد أحد الفرق القوية في المسابقة.

معسكر مغلق لزيادة التركيز

دخل فريق غزل المحلة معسكرًا مغلقًا منذ مساء أمس في أحد فنادق القاهرة، بهدف تحقيق أقصى درجات التركيز والاستعداد التكتيكي للمباراة. وحرص الجهاز الفني على وضع برنامج تدريبي خاص يشمل تدريبات بدنية وفنية، إلى جانب محاضرات تحليلية لدراسة نقاط القوة والضعف في صفوف بتروجيت.

تطلعات جماهيرية لمواصلة النتائج الإيجابية

تترقب جماهير غزل المحلة هذه المواجهة بحماس، خاصة بعد الأداء المميز للفريق في الجولات الأخيرة. ويأمل مشجعو الفريق في تحقيق انتصار جديد يعزز من طموحات الفريق في المنافسة بقوة خلال المرحلة المقبلة من البطولة.