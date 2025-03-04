يا بخت اللي في حياته.. مصطفى غريب يشكر هشام ماجد بهذه الكلمات

نشر الفنان مصطفى غريب، صورة تجمعه بالفنان هشام ماجد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها غريب قائلاً: “يابخت اللي في حياته وفي شغله هشام ماجد..شكراً على كل حاجة يا أستاذ”.

لترد في التعليقات الفنانة منى زكي قائلة: “هشام دة حب كبير وانت يامصطفى الف مبروك جامدين اوي يارب دايمًا”.

مسلسل «أشغال شقة» من بطولة هشام ماجد في دور الزوج، وأسماء جلال في دور الزوجة، وشيرين في دور والدة الزوج، وسلوى محمد علي في دور والدة الزوجة، إلى جانب مصطفى غريب، ومحمد محمود، ومحمد عبد العظيم.

ومن المقرر أن تظهر هذا الموسم مجموعة من الفنانات كضيفات شرف في أدوار العاملات بمنزل البطل هشام ماجد.

ومن أبرز الفنانات المشاركات: ناهد السباعي، نسرين أمين، آية سماحة، دنيا ماهر، وفدوى عابد، بالإضافة إلى الفنانة انتصار، التي سبق لها الظهور في الموسم الأول.