ندب المعمل الجنائى لفحص نشوب حريق فى شقة سكنية بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق فى شقة سكنية بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر دون خسائر بشرية أو ثمة إصابات، وذلك لمعرفة سبب الحريق وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

وكشفت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بعقار بقرية برقطا التابعة لمركز كفر شكر.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ورجال الحماية المدنية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لموقع الحريق، وتمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.