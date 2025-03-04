التصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أسفل عجلات القطار بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها أثناء عبورها السكة الحديد بمنطقة كوبرى الشعار بشبرا الخيمة وذلك بعد الإنتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة، مصرع سيدة اثناء عبور شريط السكة الحديد بجوار كوبري الشعار بشبرا الخيمة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحاد، ث وبالمعاينة والفحص تبين مصرع سيدة خلال عبورها شريط السكة الحديد بكوبري الشعار بشبرا الخيمة، من مكان غير مخصص للعبور، وتصادف مرور القطار، مما أسفر عن مصرعها في الحال.

جرى تحرير المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.