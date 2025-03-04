إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بنجع حمادي

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بقرية الشرقى بهجورة التابعة لمركز نجع حمادى شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وتروسيكل بنطاق قرية الشرقى بهجورة بمركز نجع حمادى، نتج عنه إصابة 4 أشخاص.

دفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادى العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق، بعد إزاحة السيارة والتروسيكل المتصادمين.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.