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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خطة عاجلة لإيواء العائدين.. لجنة غزة بنقابة المهندسين تكشف رؤيتها لإعادة إعمار القطاع

اجتماع لجنة الإعمار بنقابة المهندسين
اجتماع لجنة الإعمار بنقابة المهندسين
الديب أبوعلي

أكد طارق النبراوي نقيب المهندسين، أن لجنة نقابة المهندسين لإعادة إعمار قطاع غزة، التي جرى تشكيلها فبراير الماضي بدعوة من المجلس الأعلى للنقابة العامة وتضم نخبة من القامات الهندسية في مصر والوطن العربي تضع على رأس أولوياتها تنفيذ خطة للإيواء العاجل لسكان القطاع العائدين من النزوح.

وأتت العملية العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة على الأخضر واليابس، فقد عمد الاحتلال خلال 15 شهرا (أكتوبر 2023 - يناير 2025) على تدمير كافة مناحي الحياة في القطاع وقتل البشر والحجر حتى لا يكون صالحا للعيش مرة أخرى - بحسب تصريحات لمنظمات أممية ودولية فاعلة في نشاط الإغاثة الإنسانية.

جاءت تأكيد "النبراوي"، خلال اجتماع لجنة الإعمار اليوم، برئاسة الدكتور المهندس أحمد عابدين ـ وحضور المهندس كريم الكسار، الأمين العام المساعد للنقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- عضو المجلس الأعلى، والدكتور طارق وفيق، والدكتور عبد القوي خليفة، والدكتور كمال شاروبيم، والدكتور شريف أبو المجد، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور خالد الذهبي، والدكتور مصطفى أبو زيد، وعبر زووم الدكتور ناصر درويش.

فيما تناول الاجتماع دراسة ما تم استعراضه من أفكار ومقترحات خلال ندوة إعمار غزة والتي نظمتها النقابة الأحد 23 فبراير الماضي.

وقررت اللجنة تشكيل ثلاث لجان شملت لجنة المرحلة العاجلة، ولجنة التدريب، ولجنة الإعماججر الدائم، وتضم اللجنة الأولى في عضويتها الدكتور طارق وفيق، والدكتور عبدالقوي خليفة، والدكتور خالد الذهبي والمهندس الاستشاري محمد ناصر وتتولى اللجنة وضع خطة عاجلة للإيواء والإعاشة السريعة تتضمن توفير مآوي سريعة ومناسبة وآدمية ووسائل إعاشة وخدمات إنسانية وخدمات صحية، وتقديم الخطة للجهات المعنية.

وتتولى لجنة التدريب برئاسة الدكتور شريف أبو المجد وضع برنامج تدريبي عبر زووم لمهندسي غزة على كيفية المسح الميداني وتقييم حجم الأضرار وتحديد الأعمال المطلوبة لكل منشأ أو مرفق، وذلك تلبية لاحتياجات ومطالب المهندسين الفلسطينيين هناك.

وتضم لجنة الإعمار الدائم كل من الدكتور ناصر درويش، والدكتور كمال شاروبيم، والدكتور محمد عبدالغني، والدكتور مصطفى أبو زيد، وتتولى إعداد خطة شاملة متكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة بشكل كامل ودائم.

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