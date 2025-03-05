التعليم العالي: الوافدين تنظم لقاءً افتراضيا لعرض برامج الجامعات المصرية

نظّمت الإدارة لقاءً افتراضيًا بالتعاون مع المكتب الثقافي المصري في كندا، بتنظيم الدكتور أحمد جابر، الملحق الثقافي المصري، وذلك لعرض برامج عدد من الجامعات المصرية أمام طلاب إحدى المدارس الكندية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز مكانة مصر كمركز تعليمي إقليمي، وبدعم الدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل والقائم بأعمال رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، وبإشراف الدكتور أحمد عبدالغني رئيس الإدارة المركزية

وشاركت في اللقاء مجموعة من أبرز الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، جامعة الإسكندرية، جامعة مصر الدولية (MIU)، الجامعة البريطانية في مصر، وجامعة الجلالة، وجامعة السويدي حيث استعرض ممثلو هذه الجامعات البرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها، إلى جانب الفرص التعليمية المتاحة للطلاب الدوليين.

يأتي هذا اللقاء في إطار مبادرة "ادرس في مصر"، التي تهدف إلى تعزيز استقطاب الطلاب الوافدين، والتعريف بجودة التعليم المصري، والتخصصات المتنوعة التي تواكب المعايير الدولية. كما يعكس حرص الإدارة المركزية للوافدين على الانفتاح على الأسواق التعليمية العالمية، والتواصل مع الطلاب الأجانب لتعريفهم بالمزايا التي تقدمها المؤسسات الأكاديمية في مصر.