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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فهد البطل الحلقة الرابعة.. كناريا تنقذ أحمد العوضي في اللحظة الأخيرة

فهد البطل
فهد البطل
نجلاء سليمان

شهدت الحلقة الرابعة  من مسلسل فهد البطل، محاولة رجال عدو أحمد العوضي ضربه والاعتداء عليه وخطفه من شق التعبان لكنه قام بضربهم جميعا.

وبعد عدة محاولات للتخلص منهم طارده رجال عدوه شامل أبو حجر  حتى أنقذته كناريا منهم وتهريبه بالتروسيكل الخاص بها.


 

وتعرض التمساح لضياع بضاعته وموت رجاله ومحاولته التخلص من المسئولية بنقل ملكية السيارة باسمهم.


 

واختفى فهد البطل عن المنطقة ما أثار قلق شقيقته راوية وأسرته حتى عاد وطمأنهم.


 


 

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.


 


 


 

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.


 


 

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري،  وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.

رمضان 2025 فهد البطل أحمد العوضي

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