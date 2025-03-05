موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

تبدأ اليوم الأربعاء موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، حيث تؤثر حالة الطقس على أجواء شمال البلاد وسيناء، وتستمر لمدة 48 ساعة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم يشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، يصاحبه سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

كما تتزايد فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري، وتمتد الأمطار الخفيفة والرعدية إلى مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، وسيناء.

ويشهد الطقس اليوم نشاطًا للرياح المصاحبة للسحب الرعدية، قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة على بعض المناطق، ورغم حالة عدم الاستقرار، تبقى الأجواء معتدلة نهارًا على أغلب الأنحاء، وباردة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مختلف المناطق:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 12 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11 درجة.