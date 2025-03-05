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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مخرج طريقي.. شيرين عبد الوهاب حاضرة في "إخواتي"

اخواتي
اخواتي
أحمد البهى

استعان المخرج محمد شاكر خضير، بعدد من الأغاني الخاصة بالفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن أحداث مسلسل " اخواتي " .

واختار المخرج محمد شاكر حضير أغنيتين للفنانة شيرين عبد الوهاب ضمن أحداث العمل، والأولى هي يا بياعين الصبر، والثانية ضمن أحداث حلقة الأمس، وهي كلام "عينيه".

الجدير بالذكر أن محمد شاكر خضير هو من تولي إخراج مسلسل " طريقي " والذي قامت ببطولته الفنانة شيرين عبد الوهاب ، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه خلال شهر رمضان .

أبطال مسلسل إخواتي

 
مسلسل "أخواتي" من بطولة نيللي كريم وروبي وكندة علوش وحاتم صلاح وجيهان الشماشرجي وعلي صبحي، ومن إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق، ويتكون من 15 حلقة.

ويعرض مسلسل إخواتي على قناة dmc الساعة 7:15 مساءً والإعادة الساعة 1:30 صباحًا والإعادة الثانية 9:15 صباحُا، ويعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساءً والإعادة 6:15 صباحًا والساعة 12:45 مساءً.

شيرين شيرين عبد الوهاب محمد شاكر خضير طريقي مسلسل اخواتي اخواتي

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