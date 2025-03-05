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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بسمة وهبة تكشف عن حلقة نارية مع سالي عبدالسلام.. ووصية صادمة تشعل السوشيال

سالي عبد السلام وبسمة وهبة
سالي عبد السلام وبسمة وهبة
تقى الجيزاوي

روّجت الإعلامية بسمة وهبة لحلقة اليوم من برنامج "العرافة" مع الإعلامية سالي عبد السلام.

وفي هذا السياق، نشرت بسمة وهبة عددًا من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة:
"المتوحشة.. حلقة نار! انتظروني الليلة في (العرافة) على قناة المحور والنهار الساعة 6 مساءً."

يُذكر أن برنامج "العرافة" يُعرض يوميًّا خلال شهر رمضان، وتستضيف خلاله الإعلامية بسمة وهبة مجموعة من أبرز النجوم في مختلف المجالات.

أحدث تصريحات سالي عبد السلام

أثارت الإعلامية سالي عبد السلام جدلًا واسعًا مؤخرًا، بعد كشفها عن وصيتها قبل وفاتها، إذ نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أوضحت خلاله أنها كتبت وصيتها وحددت مكان الصلاة عليها. كما طلبت إزالة رموشها الصناعية، وامتنعت عن وضع المناكير حرصًا على صحة الوضوء.

وخلال الفترة الماضية، تصدرت سالي عبد السلام محركات البحث بعد إعلانها فقدان توأمها الذي كانت تنتظره منذ عامين، وهو ما شكّل لها صدمة كبيرة. كما أثارت الجدل بشأن أنباء طلاقها، بعد ردها الغامض على إحدى المتابعات التي سألتها عن الأمر.

وتعرضت الإعلامية لعدة أزمات سابقة، من بينها إصابتها بمرض الثعلبة الذي تسبب في فقدان شعرها، بالإضافة إلى تعرضها لحادثة تحرش وثّقتها عبر فيديو نشرته على "إنستجرام"، حيث روت تفاصيل الواقعة التي تعرضت لها أثناء وجودها داخل سيارتها.

بسمة وهبة سالي عبد السلام برنامج العرافة

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