«العوضي» يعلن عن سؤال مسابقة الحلقة الرابعة من مسلسل فهد البطل

أعلن الفنان أحمد العوضي لجمهوره عن سؤال مسابقة الحلقة الرابعة من مسلسل "فهد البطل"، والتي نالت تفاعلًا كبيرًا من المتابعين.
وكتب العوضي عبر حسابه على موقع «فيس بوك»:
سؤال الحلقة الرابعة (المسابقة رقم 43):
١- كناريا معاها موتوسيكل ولا تروسيكل؟
٢- توفيق التمساح هيشغل فهد معاه ولا هيرفضه؟
٣- راوية عملت لفهد شاي ولا قهوة؟
عشرة من إخواتي هيكسبوا.
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صُنّاع وأبطال مسلسل "فهد البطل":
مسلسل "فهد البطل" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.
تدور أحداث العمل في إطار شعبي بطابع درامي صعيدي، ويشارك في بطولته:
أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود، وعدد من النجوم الآخرين.