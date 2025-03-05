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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير مصر بالرياض يؤكد رغبة القاهرة في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية

سفير مصر في الرياض السفير إيهاب أبو سريع
سفير مصر في الرياض السفير إيهاب أبو سريع
أ ش أ

أكد سفير مصر في الرياض السفير إيهاب أبو سريع، رغبة القاهرة في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية، خاصة في المجالات الصناعية والتعدينية.

كما أكد حرص الحكومة المصرية على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين السعوديين في مصر.

جاء ذلك خلال لقاء السفير إيهاب أبو سريع مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية بندر بن إبراهيم الخريف، وأبرز السفير المصري الإصلاحات الهيكلية والشاملة والتسهيلات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحسين المناخ الاستثماري.

من جانبه، أكد الوزير السعودي - خلال اللقاء - أهمية واستراتيجية العلاقات بين البلدين، خاصة في ضوء الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة.. مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين في المجال الصناعي يعد مثالا يحتذى به.

وأضاف أن البلدين يعملان على تحقيق التكامل الصناعي بينهما، خاصة في قطاعات التعدين، وصناعة السيارات، والأدوية، والصناعات الغذائية.

كما شارك السفير المصري لدى المملكة خلال زيارته لمقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية في مبادرة الوزارة الخيرية "نجود بخيرنا" لعام 2025، التي تنظمها الوزارة بالاشتراك مع هيئة تنمية الصادرات السعودية ممثلة في برنامج "صنع في السعودية" لدعم الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك.

الاستثمارات السعودية سفير مصر في الرياض المجالات الصناعية والتعدينية وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية

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