أسيوط.. توسعة الكورنيش ورفع كفاءة مدخل البداري بتكلفة 93 مليون جنيه

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، أعمال الرصف الجاري تنفيذها ببعض شوارع مدينة البداري، ضمن الخطة الإستثمارية للمركز للعام المالي الحالي، ضمن خطة تطوير شاملة تتضمن أعمال رصف وتركيب بلاط انترلوك وتوسعة للكورنيش ورفع كفاءة مدخل المدينة وإنشاء مبنى للخدمات بتكلفة إجمالية تصل إلى 93 مليون جنيه وذلك في إطار إهتمام المحافظة بتنمية المدن ومداخلها ورفع كفاءة الطرق وتطوير وتجميل الميادين لخلق بيئة حضارية للمواطنين والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزارء وفقاً لرؤية مصر 2030، وإستراتيجية التنمية المستدامة.

رافقه خلال الجولة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري والمهندس أحمد صلاح فخري مدير مديرية الطرق والنقل والمهندس عصام عبدالظاهر وكيل وزارة الإسكان ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومصطفى فهمي مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ أسيوط أعمال رصف الطبقة السطحية الأسفلتية لطريق الشابورة بمدينة البداري بطول 1.1 كم تحت إشراف مديرية الطرق والكباري مشدداً على أهمية مراعاة جودة الأعمال في التنفيذ لتسهيل حركة المرور وانتقال المواطنين مع تركيب البلدورات اللازمة ورفع الإشغالات من على الجانبين.

وأكد المحافظ أن أعمال الرصف تأتي ضمن جهود المحافظة لتحسين البنية التحتية وتوفير خدمات جيدة للمواطنين بمركز البداري، حيث تكلفت خطة التطوير حتى الآن حوالي 93 مليون جنيه تشمل هذه الخطة رصف ما يقرب من 12 كم من الشوارع الحيوية بالمركز بتكلفة تصل إلى 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى تركيب انترلوك لبعض الشوارع والحارات بمساحات تتجاوز 50 ألف متر مربع بتكلفة تصل إلى 25 مليون جنيه، وذلك لتحسين مظهر المدينة وتسهيل حركة المرور .

وأضاف أبوالنصر أن خطة التطوير تشمل أعمالًا أخرى هامة مثل توسعة وتطوير كورنيش البداري بتكلفة 10 مليون جنيه، بهدف تعزيز البنية التحتية للمدينة بما يخدم المواطنين ويعزز من جمال المدينة وتتضمن أيضاً إنشاء مبنى الخدمات التابع للوحدة المحلية، والذي يجري إنشاؤه على ثلاث مراحل بتكلفة إجمالية تصل إلى 28 مليون جنيه يأتي هذا المبنى في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المركز.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه المشاريع تأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المدن والمراكز وتحسين خدماتها بشكل مستمر، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات من خلال مشروعات البنية التحتية التي تشمل الرصف، الإنارة، وتطوير الشوارع والمرافق العامة.

وفي نهاية جولته، وجه المحافظ المسؤولين المعنيين بمتابعة سير العمل في المشاريع الجاري تنفيذها، والتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على أهمية جودة التنفيذ بما يساهم في تحسين حياة المواطنين في مدينة البداري.