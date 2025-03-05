جامعة أسيوط تنظم مسابقة لاختيار "أجمل ساحة رمضانية" لتعزيز الأجواء الروحانية والإبداعية بين الطلاب

نظّمت إدارة الفنون قسم الفنون التشكيلية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة أسيوط مسابقة "أجمل ساحة رمضانية" بين كليات الجامعة، وذلك خلال الفترة من 11 فبراير إلى 3 مارس 2025، على أن يتم التحكيم في المسابقة من 4 إلى 6 مارس 2025، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط و إشراف الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن المسابقة تأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز روح الإبداع والابتكار بين الطلاب، وتشجيعهم على إبراز مهاراتهم الفنية في تجميل ساحات الكليات بالأجواء الرمضانية المميزة، مما يعكس الهوية الثقافية والتراثية للشهر الكريم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الفعاليات الطلابية، ومنها هذه المسابقة، تُسهم في تنمية روح العمل الجماعي وتعزيز الانتماء بين الطلاب، فضلاً عن توفير بيئة جامعية مبهجة تعكس القيم الإيجابية لشهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى أن المسابقة تشهد مشاركة 10 طلاب وطالبات من كل كلية، حيث يقدمون تصميمات مبتكرة ومتميزة للساحات الرمضانية تعكس الروح الثقافية والدينية لشهر رمضان المبارك. ويُشجع الطلاب على الإبداع والابتكار في تزيين الساحات باستخدام (الفوانيس، الزينة الرمضانية، المعلقات، الأعلام، الشخصيات الرمضانية، البوابات المزخرفة، والإضاءة) بما يتناسب مع أجواء الشهر الكريم.

تُخصص المسابقة جوائز للمراكز الثلاثة الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول لأجمل ساحة رمضانية على مبلغ مالي قدره (5000) جنيه، إلى جانب إحياء ليلة رمضانية داخل الكلية الفائزة، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على (4000) جنيه، والمركز الثالث على (3500) جنيه. كما سيتم تقديم دروع تكريمية للكليات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى توزيع شهادات تقدير لجميع المشاركين.

تأتي هذه المسابقة تحت إشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب، بقيادة الدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، و محمد جمعة، مدير إدارة الفنون، و شيري وجدي، رئيس قسم الفنون.

وتتكون لجنة التحكيم من غادة سيد، و أروى جلال، و سارة جمال، وهنّ متخصصات في الفنون التشكيلية والأشغال الفنية بإدارة الفنون.