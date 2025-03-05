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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

80 باكو الحلقة 6.. رحمة أحمد تسرق انتصار ووفاء عامر تساعد هدى المفتي

80 باكو
80 باكو
أحمد البهى

طرحت منصة شاهد vip ، سادس  حلقات مسلسل " 80 باكو " ، والذي يقوم ببطولته مجموعة من الفنانين أبرزهم هدي المفتي وانتصار، وذلك قبل طرحها تليفزيونيا بـ 24 ساعة .

وحملت الحلقة السادسة من مسلسل 80 باكو العديد من الأحداث، حيث قادت الصدفة بوسي إلى عمل بعض الإجراءات التجميلية في أحد الإعلانات، وساعدتهما في الحصول علي بعض الأموال عن طريق عمل لايف تيك توك، وعرض مشكلتها عليه، مما دفع بعض المتابعين لارسال نقود لها، أما عبير "رحمة أحمد" فقد قامت بسرقة أموال من لولا "انتصار" إلا أنها كشفتها .

فريق عمل مسلسل 80 باكو:


مسلسل 80 باكو لـ هدى المفتي، ويشارك في بطولته: رحمة أحمد فرج، محمد لطفي، محمود يسري، دنيا سامي، من إخراج كوثر يونس، مخرجة فيلم "مقسوم"، وتأليف غادة عبد العال مؤلفة "البحث عن علا" الذي عُرض مؤخراً وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة في عدد من الدول العربية.


قصة مسلسل 80  باكو :


وتدور أحداث مسلسل 80 باكو في اطار اجتماعي كوميدي ، حول شخصية بوسي التي تعمل في محل كوافير شهير تملكه لولا التي تقوم بشخصيتها الفنانة انتصار ، حيث تضطر الي جمع مبلغ 80 الف جنية ، لتتمكن من الزواج من خطيبها والخروج من منزل عمها ، مما يخلق العديد من المواقف الكوميديا .

هدي المفتي مسلسل 80 باكو 80 باكو

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