قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الوزراء: التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة تعبتر خطة عربية جامعة
إيران تحظر بشكل كامل مسلسل "معاوية".. اعرف السبب
رئيس مجلس الشيوخ الإسباني يعلن رغبة بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التنمية
وزير الاستثمار: مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى روسيا وتعزيز التعاون الصناعي
ITB2025.. وزير السياحة يفتتح الجناح المصري المشارك في بورصة برلين السياحية
ليفربول ليس الأفضل.. تعليق ناري من سلوت على تصريحات إنريكي
البحوث الإسلامية يعلن أسماء الفائزين في مسابقة القدس بين المزاعم الصهيونية والحق الإسلامي
بمشاركة محمد صلاح.. شخصيات دولية ورؤساء وأمراء يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير
طلب إحاطة بشأن نقص أدوية المناعة والبيولوجي لأطفال المدارس بدمياط
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار
مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر
الصين للولايات المتحدة: مستعدون للقتال حتى النهاية أيا كان نوع الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر خطوة إيجابية

النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشادت النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزارة التعليم بشأن تخصيص المدارس فقرة في الإذاعة بشكل دوري لتوعية الطلاب بخطورة التنمر.

وأكدت السيد ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية التوعية بخطورة ظاهرة التنمر في المدارس ، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور قوي من جانب وسائل الإعلام بشأن التوعية بخطورة التنمر على أبناءنا ، نظرا للظروف التي تجعل الطلاب يتصرفوا تصرفات غير أخلاقية خارج النص.

وتوقعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن يكون تخصيص المدارس فقرة في الإذاعة بشكل دوري لتوعية الطلاب بخطورة التنمر ، له رد فعل إيجابي على التقليل من ظاهرة التنمر في المدارس ، ولكن ليس القضاء عليها تماما.

وقرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.

حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.

كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.

التنمر المدارس توعية الطلاب زارة التعليم خطورة التنمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار رعدية.. انقلاب حالة الطقس خلال الساعات المقبلة |تفاصيل

الطقس في مصر

موجة غير مستقرة تضرب البلاد اليوم.. تحذيرات من أمطار غزيرة بهذه المحافظات

الأرصاد الجوية

منخفض جوي يضرب البلاد.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة بدءًا من اليوم

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

جامعة الأزهر

تعديل مسمى كليتين في جامعة الأزهر.. تعرف عليهما

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

ترشيحاتنا

الشيخ المبارك عايش رجا الحويان رحمه الله

وزير الأوقاف ينعى فضيلة الشيخ المبارك عايش رجا الحويان

الجامع الأزهر

«الأزهر للفتوى» يُحيي ذكرى برنامجه الرائد في التوعية الأسرية والمجتمعية

مفتي الجمهورية، الدكتور نظير عياد

مفتي الجمهورية: الإفتاء عملية بشرية بامتياز لا يمكن إدراك الذكاء الاصطناعي لها

بالصور

رئيس مجلس الشيوخ الإسباني يعلن رغبة بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التنمية

رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني
رئيس الوزراء يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الإسباني

بـ110 آلاف دولار.. هارلي تصنع أغلى موتوسيكل في العالم

هارلي
هارلي
هارلي

بما يقارب الـ3 ملايين دولار.. سيارة لامبورجيني مستعملة للبيع بسعر خيالي

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

للحفاظ على صحة القلب.. أطعمة شائعة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم
أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم
أطعمة تقلل من نسبة الكوليسترول في الدم

فيديو

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

رنا سماحة

عايزاه أرجل مني .. رنا سماحة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها

رنا سماحة

رنا سماحة تكشف مواصفات فتى أحلامها.. وتتحدث عن الظلم والإجهاض وأسرار 10 سنوات كمذيعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد