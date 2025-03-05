برلمانية: تخصيص فقرة في الإذاعة المدرسية للتوعية بمخاطر التنمر خطوة إيجابية

أشادت النائبة صبورة السيد ، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار وزارة التعليم بشأن تخصيص المدارس فقرة في الإذاعة بشكل دوري لتوعية الطلاب بخطورة التنمر.

وأكدت السيد ، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على أهمية التوعية بخطورة ظاهرة التنمر في المدارس ، بالإضافة إلى ضرورة وجود دور قوي من جانب وسائل الإعلام بشأن التوعية بخطورة التنمر على أبناءنا ، نظرا للظروف التي تجعل الطلاب يتصرفوا تصرفات غير أخلاقية خارج النص.

وتوقعت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن يكون تخصيص المدارس فقرة في الإذاعة بشكل دوري لتوعية الطلاب بخطورة التنمر ، له رد فعل إيجابي على التقليل من ظاهرة التنمر في المدارس ، ولكن ليس القضاء عليها تماما.

وقرّرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخصيص كلمة في الإذاعة المدرسية غدًا الخميس 6 مارس 2025 للحديث عن التنمر وخطورته على المجتمع، بوصفه جريمة جنائية معاقبًا عليها بعقوبات مشددة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم تكرار ذلك بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الفعاليات والأنشطة التربوية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط القضاء على ظاهرة التنمر في المجتمع بصفة عامة، وفي المدارس بصفة خاصة، استنادًا إلى ما ورد في عدد من التشريعات (قانون العقوبات - قانون الطفل - قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) من تجريم أفعال الإساءة إلى الأشخاص، وانتهاك الخصوصية، والمساس باعتبار وشرف الأفراد في ظل البيئة الرقمية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تكليف الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعقد ندوات توعوية لأولياء الأمور للتوعية بمخاطر التنمر واعتباره جريمة جنائية معاقبًا عليها.

وقررت الوزارة أيضًا تكليف إدارات العلاقات العامة والإعلام بالتوعية من خلال صفحات التواصل الاجتماعي بمخاطر التنمر وآثاره السلبية على المجتمع بشكل عام، وعلى الأبناء بشكل خاص، مع التأكيد على توصيفه كجريمة جنائية معاقب عليها بعقوبات مشددة.

وعلى جانب آخر، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا عاجلًا يطبق في جميع مدارس الجمهورية الأسبوع المقبل.

حيث قررت تخصيص الحصة الأولى يوم السبت الموافق 8 مارس 2025 للحديث عن الشهيد عبد المنعم رياض، وفضل الشهادة، ودور القوات المسلحة.

كما قررت عزف سلام الشهيد والوقوف دقيقة حدادًا في المدارس خلال شهر مارس 2025.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن ذلك يأتي حرصًا على تنمية روح الانتماء لدى طلاب مدارس التعليم الفني بكافة نوعياتها، وإذكاء الروح الوطنية لديهم، مع إبراز دور القوات المسلحة وما يقدمه أفرادها من تضحيات في سبيل الوطن.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم تكرار هذه الفعاليات بشكل دوري في الإذاعة المدرسية وأثناء إقامة الأنشطة التربوية.