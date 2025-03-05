قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: نشهد مؤشرات إيجابية فى أداء الاقتصاد خاصة مستويات الاحتياطي الأجنبي
علي جمعة: "الفور كاستنج والتنبؤ بالمستقبل ظواهر غير علمية
زوج في دعوى نشوز: ضربتني واتهمتني زور بعد 12 سنة جواز
1000 جنيه .. منحة العمالة غير المنتظمة لعيد الفطر 2025
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لـ مدبولي بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي
رصد طائرة أمريكية مسيرة قرب الحدود الجنوبية لإيران
لمرضى الكلى.. 3 نصائح هامة يجب اتباعها في رمضان
بعثت رسالة حاسمة للعالم.. رئيس البرلمان العربي يشيد بمخرجات القمة العربية
رئيس النواب يدعو إلى تكثيف التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا
قبل موقعة الليلة.. ماذا قدم محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان؟
رئيس الوزراء الباكستاني يرحب باعتماد القمة العربية خطة مصر لإعمار غزة
قبل مباراة اليوم .. تاريخ مواجهات الأهلي وطلائع الجيش في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصد طائرة أمريكية مسيرة قرب الحدود الجنوبية لإيران

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام عراقية ، بأنه تم رصد طائرة أمريكية مسيرة قرب الحدود الجنوبية لإيران.

وفي سياق آخر، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ، أن ممثلين روس وأميركيون في الرياض اتفقوا على إجراء محادثات منفصلة بشأن الوضع حول إيران.

وبين في تصريحات له، أن الوضع حول إيران نوقش خلال محادثات روسية أميركية في الرياض.

وأكد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم "الثلاثاء"، إن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تحلا قضاياهما المتبادلة من خلال المحادثات.

وذكر بيسكوف، أن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم.

من جانبها ، ذكرت وكالة بلومبرج ناقلة عن مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوافق على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران، في قضايا بينها البرنامج النووي ، وترامب نقل الرغبة الأمريكية مباشرة إلى بوتين في مكالمة هاتفية في فبراير.

وذكر بيسكوف لبلومبرج أن روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تحلا جميع المشاكل من خلال المفاوضات.

أمريكا بوتين طائرة مسيرة الكرملين الحدود الإيرانية إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

ضربة ثلاثية للزمالك.. الجهاز الطبي يكشف موقف المصابين بعد الانتصار على إنبي

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة 2025

محمد سامي - الفنان طارق لطفي

بعد تصريحاته الأخيرة.. محمد سامي يرد على طارق لطفي: كلامك مختلق وغير صحيح راجع نفسك

الطفل المعين في في الخدمة السرية الأمريكية

ترامب يُعين طفلًا عمره 13 عامًا عميلًا في الخدمة السرية الأمريكية

سكن كل المصريين 5

كل ما تريد معرفته عن أسعار فائدة التمويل العقاري وموعد إعلان النتيجة لشقق "سكن كل المصريين 5"

صورة أرشيفية

التعليم تعلن حاجتها لـ25 ألف معلم لغة عربية 2025 |الشروط وخطوات التقديم

المحكمة العمالية في محافظة جدة

مهندس مصري يحصل على تعويض ضخم في السعودية.. قصة الــ1.9 مليون ريال

ترشيحاتنا

ارشيفي

ترامب يبحث إعفاء كندا من الرسوم الجمركية في بعض القطاعات

ارشيفي

تدمير مستودعات للأسلحة التابعة للعناصر الإرهابية بجنوب شرق إيران

ارشيفي

مجزرة جديدة لميليشيا الدعم السريع في الفاشر بالسودان

بالصور

تناول الجبن على السحور.. تعرف على فوائده واضراره

طبق الجبن على السحور..تعرف على فوائده واضراره
طبق الجبن على السحور..تعرف على فوائده واضراره
طبق الجبن على السحور..تعرف على فوائده واضراره

إقامة معرض «أهلا رمضان» لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة أبوحماد

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان

حملات مكبرة لضبط التوك توك غير المرخص والمخالف لخطوط السير بالزقازيق

توك توك
توك توك
توك توك

أفضل طريقة للتخلص من الأرق في رمضان

أفضل طريقة للتخلص من الأرق في رمضان
أفضل طريقة للتخلص من الأرق في رمضان
أفضل طريقة للتخلص من الأرق في رمضان

فيديو

عصام الحضري

أنا الهرم الرابع.. والتاريخ يشهد.. عصام الحضري يفتح النار على الجميع

محمد رمضان ورامز جلال

مقارنة ظالمة.. ماذا قال محمد رمضان عن رامز إيلون مصر

محى اسماعيل

متجوز بس مش عايشين مع بعض.. محيي إسماعيل يدلي بتصريحات غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: رمضان.. شهر التقوى والفضيلة

الكاتبة الصحفية هند عصام

هند عصام تكتب.. الملكة مرس عنخ الثانية

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب.. رمضان فرصة الجميع لإصلاح النفس والتغيير

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مشادة ترامب وزيلينسكي.. وقود حرب عالمية ثالثة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: المعايشة التربوية... تكامل البناء

المزيد