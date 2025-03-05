أفادت وسائل إعلام عراقية ، بأنه تم رصد طائرة أمريكية مسيرة قرب الحدود الجنوبية لإيران.

وفي سياق آخر، أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف ، أن ممثلين روس وأميركيون في الرياض اتفقوا على إجراء محادثات منفصلة بشأن الوضع حول إيران.

وبين في تصريحات له، أن الوضع حول إيران نوقش خلال محادثات روسية أميركية في الرياض.

وأكد على أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على الوساطة بين إيران والولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم "الثلاثاء"، إن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تحلا قضاياهما المتبادلة من خلال المحادثات.

وذكر بيسكوف، أن روسيا مستعدة لبذل كل ما في وسعها للمساعدة في تحقيق ذلك، حسبما ذكرت وكالة أنباء روسيا اليوم.

من جانبها ، ذكرت وكالة بلومبرج ناقلة عن مصادر مطلعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوافق على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران، في قضايا بينها البرنامج النووي ، وترامب نقل الرغبة الأمريكية مباشرة إلى بوتين في مكالمة هاتفية في فبراير.

وذكر بيسكوف لبلومبرج أن روسيا تعتقد أن الولايات المتحدة وإيران يجب أن تحلا جميع المشاكل من خلال المفاوضات.