الزمالك يتيح الفرصة لجمهوره لاختيار لاعب الشهر| تفاصيل

شاركت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك، الجمهور اختيار لاعب الشهر وأتاحت لهم حق التصويت للأفضل خلال شهر فبراير.

ونشرت صفحة الزمالك عبر “فيسبوك”: "جائزة لاعب شهر فبراير.. صوت الآن للاعبنا الأفضل برأيك".

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على فريق إنبي بثلاثة أهداف دون رد، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين أمس، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز (دوري نايل).

أهداف الزمالك وإنبي

واستطاع نادي الزمالك أن يسجل ثلاثة أهداف في مرمى فريق إنبي، حيث سجل اللاعب عبد الله السعيد الهدف الأول للقلعة البيضاء من ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة، فيما عزز اللاعب ناصر منسي تقدم الفريق الأبيض بإحرازه للهدف الثاني في الدقيقة 66 من عمر اللقاء، ليعاود اللاعب عبد الله السعيد من جديد ويحرز الهدف الثالث في الدقيقة 94 من زمن المباراة.

رصيد الزمالك

ارتفع رصيد نادي الزمالك ليصل إلى النقطة رقم 32، محتلًا المركز الثالث، بينما ظل رصيد إنبي متجمدا عند النقطة 12 محتلًا المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.