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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يبحث إعفاء كندا من الرسوم الجمركية في بعض القطاعات

ارشيفي
ارشيفي
محمود نوفل

نقلت وكالة رويترز عن وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك قوله إن الرئيس الأمريكي ترامب قد يعلن اليوم تحديثا بشأن الرسوم الجمركية على كندا.

وأضاف الوزير الأمريكي أن الرئيس ترامب يبحث القطاعات الممكن أن يمنح فيها كندا إعفاءً من الرسوم الجمركية.

وفي تصريحات سابقة له؛ قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك إن الرئيس دونالد ترامب قد يعلن "على الأرجح" عن تسوية مع كندا والمكسيك في وقت مبكر من اليوم، الأربعاء.

وأوضح وزير التجارة الأمريكي، أن تسوية ترامب، من المرجح أن تقلل من الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 25% على كبار شركاء الولايات المتحدة التجاريين، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن بي سي".

جاءت التعليقات بعد أن تعثر سوق الأسهم الأمريكية عند الإغلاق لليوم الثاني من الانخفاضات الحادة.

وفرضت إدارة ترامب رسومًا جمركية شاملة على الواردات الكندية والمكسيكية بعد تعليقها لمدة شهر.

وقال لوتنيك على قناة "فوكس بيزنس" إن التسوية مع كندا والمكسيك من المرجح أن يتم الكشف عنها يوم الأربعاء.

وفي حين لم يحدد ما سيوافق عليه ترامب، فقد أوضح أن الرئيس الأمريكي سيكون على استعداد للقاء كندا والمكسيك "في المنتصف" كما بدا وكأنه يستبعد إمكانية رفع ترامب للرسوم الجمركية بالكامل.

وأعادت إدارة ترامب أمس، الثلاثاء، فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية بعد تعليقها لمدة شهر.

ترامب، الذي استخدم التعريفات الجمركية كأداة تفاوضية قوية، استند في سياسته إلى مزاعم بأن الدول المجاورة فشلت في وقف تدفق المخدرات والجريمة إلى الولايات المتحدة.

وقال لوتنيك بعد ظهر الثلاثاء: "كان المكسيكيون والكنديون على الهاتف معي طوال اليوم، في محاولة لإظهار أنهم سيفعلون ما هو أفضل".

وأصاف: "والرئيس يستمع لأنه، كما تعلمون، عادل للغاية ومعقول للغاية لذلك أعتقد أنه سيعمل على حل شيء معهم".

ووصف لوتنيك صفقة تتفق فيها كندا والمكسيك على "بذل المزيد من الجهد"، وعند هذه النقطة سيلتقي ترامب "بكم في المنتصف بطريقة ما".

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