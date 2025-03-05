الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين فى أسوان |شاهد

نستعرض الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بمنطقة العقبة بمدينة أسوان ، والذى أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقي مرفق إسعاف أسوان إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتبين أن العدد المبدائي للمصابين حتي الآن 10 مصابين تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.

وكان قد تعرض 4 أشخاص للإصابة بطلق نارى نتيجة وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص استخدموا فيها الأسلحة النارية ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.

وترجع التفاصيل عندما تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو شمال أسوان إخطاراً يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية العطواني عند المنطقة الجبلية داخل القرية ، وتطورت المشاجرة بين الأشخاص حتى استخدموا فيها الأسلحة النارية، وتبادلوا الطلقات النارية على بعضهم البعض.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 4 أشخاص فيما بينهم، وتم نقلهم إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

فيما تعرض 5 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق أسوان / أبوسمبل البرى ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وكانت قد تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بالكيلو 110 طريق أسوان / أبوسمبل البرى، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة وجارى اتخاد الإجراءات القانونية اللازمة.